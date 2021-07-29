https://ria.ru/20210729/puteshestviya-1743330220.html

Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе

Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе - РИА Новости, 29.07.2021

Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе

Определены направления для бюджетных путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T05:23

2021-07-29T05:23

2021-07-29T05:23

нижний новгород

москва

уфа

ульяновск

тула

липецк

брянск

владимир

смоленск

псков

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Определены направления для бюджетных путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы жителей Москвы, планирующих поездку с пятницы по воскресенье. Затем эксперты составили перечень маршрутов с наименьшей средней стоимостью.Оказалось, что дешевле всего улететь в Брянск — билеты в оба конца обойдутся примерно в три тысячи рублей. Также недорого съездить в Липецк (4300 рублей), чуть больше придется отдать за дорогу в Нижний Новгород (4400 рублей) и Санкт-Петербург (4500 рублей). Тур в Ульяновск, Воронеж и Уфу стоит от 5600 рублей. За шесть тысяч рублей можно посетить Псков и Казань.Поездом путешествовать дешевле. Билет в Тулу — тысяча рублей. Доплатив еще 100 рублей, можно попасть в Ржев и Тверь. За 1300 можно отправиться во Владимир, Муром и Ярославль, за полторы тысячи — в Смоленск. За дорогу в Северную столицу придется отдать как минимум 2100 рублей.

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

нижний новгород

москва

уфа

ульяновск

тула

липецк

брянск

владимир

смоленск

псков

тверь

ярославль

санкт-петербург

казань

муром

ржев

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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