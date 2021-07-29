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Туризм
https://ria.ru/20210729/puteshestviya-1743330220.html
Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе
Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе - РИА Новости, 29.07.2021
Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе
Определены направления для бюджетных путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T05:23
2021-07-29T05:23
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москва
уфа
ульяновск
тула
липецк
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владимир
смоленск
псков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Определены направления для бюджетных путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы жителей Москвы, планирующих поездку с пятницы по воскресенье. Затем эксперты составили перечень маршрутов с наименьшей средней стоимостью.Оказалось, что дешевле всего улететь в Брянск — билеты в оба конца обойдутся примерно в три тысячи рублей. Также недорого съездить в Липецк (4300 рублей), чуть больше придется отдать за дорогу в Нижний Новгород (4400 рублей) и Санкт-Петербург (4500 рублей). Тур в Ульяновск, Воронеж и Уфу стоит от 5600 рублей. За шесть тысяч рублей можно посетить Псков и Казань.Поездом путешествовать дешевле. Билет в Тулу — тысяча рублей. Доплатив еще 100 рублей, можно попасть в Ржев и Тверь. За 1300 можно отправиться во Владимир, Муром и Ярославль, за полторы тысячи — в Смоленск. За дорогу в Северную столицу придется отдать как минимум 2100 рублей.
https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html
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нижний новгород, москва, уфа, ульяновск, тула, липецк, брянск, владимир, смоленск, псков, тверь, ярославль, санкт-петербург, казань, отдых в россии 2021 летом, туризм, новости - туризм, муром, ржев, воронеж
05:23 29.07.2021
 

Названы маршруты для недорогих путешествий на выходные в августе

© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской
Суздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Определены направления для бюджетных путешествий в последний месяц лета, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали поисковые запросы жителей Москвы, планирующих поездку с пятницы по воскресенье. Затем эксперты составили перечень маршрутов с наименьшей средней стоимостью.
Оказалось, что дешевле всего улететь в Брянск — билеты в оба конца обойдутся примерно в три тысячи рублей.
Также недорого съездить в Липецк (4300 рублей), чуть больше придется отдать за дорогу в Нижний Новгород (4400 рублей) и Санкт-Петербург (4500 рублей). Тур в Ульяновск, Воронеж и Уфу стоит от 5600 рублей. За шесть тысяч рублей можно посетить Псков и Казань.
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Поездом путешествовать дешевле. Билет в Тулу — тысяча рублей. Доплатив еще 100 рублей, можно попасть в Ржев и Тверь. За 1300 можно отправиться во Владимир, Муром и Ярославль, за полторы тысячи — в Смоленск. За дорогу в Северную столицу придется отдать как минимум 2100 рублей.
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