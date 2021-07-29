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Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина
Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина - РИА Новости, 29.07.2021
Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T01:10
2021-07-29T02:49
россия
алексей пушков
владимир зеленский
владимир путин
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киев
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам политика, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства.Сенатор считает, что в своем выступлении Зеленский "юлит и изворачивается", поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма.Пушков заключил, что ответ Зеленского — это не более чем демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история.Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.Путин также отметил, что и русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы. Славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси — и одной православной верой. Он заключил, что духовный выбор князя Владимира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.
https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html
https://ria.ru/20210713/putin-1741161313.html
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россия, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, чернигов, киев, украина, в мире
01:10 29.07.2021 (обновлено: 02:49 29.07.2021)
 
Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина

Сенатор Пушков оценил слова президента Украины Зеленского про статью Путина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.
Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам политика, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства.
Сенатор считает, что в своем выступлении Зеленский "юлит и изворачивается", поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.
"Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. <…> Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт", — напомнил Пушков.
Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма.
"А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали", — подчеркнул сенатор.
Пушков заключил, что ответ Зеленского — это не более чем демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 06:12
В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.
Путин также отметил, что и русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы. Славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси — и одной православной верой. Он заключил, что духовный выбор князя Владимира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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РоссияАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЧерниговКиевУкраинаВ мире
 
 
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