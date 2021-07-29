https://ria.ru/20210729/pushkov-1743361158.html

Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина

Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина - РИА Новости, 29.07.2021

Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T01:10

2021-07-29T01:10

2021-07-29T02:49

россия

алексей пушков

владимир зеленский

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чернигов

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам политика, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства.Сенатор считает, что в своем выступлении Зеленский "юлит и изворачивается", поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма.Пушков заключил, что ответ Зеленского — это не более чем демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история.Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.Путин также отметил, что и русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы. Славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси — и одной православной верой. Он заключил, что духовный выбор князя Владимира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.

https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

https://ria.ru/20210713/putin-1741161313.html

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россия, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, чернигов, киев, украина, в мире