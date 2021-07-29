01:10 29.07.2021 (обновлено: 02:49 29.07.2021)
Пушков поймал Зеленского на лжи в ответе на статью Путина
Сенатор Пушков оценил слова президента Украины Зеленского про статью Путина
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram ответ президента Украины Владимира Зеленского на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.
Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". По словам политика, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства.
Сенатор считает, что в своем выступлении Зеленский "юлит и изворачивается", поскольку не имеет возможности доказать древность Украины.
"Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. <…> Киевская Русь была, а не Украина — это и есть факт", — напомнил Пушков.
Также он обратил внимание на несостоятельность тезиса об исторической связи Украины и Крыма.
"А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали", — подчеркнул сенатор.
Пушков заключил, что ответ Зеленского — это не более чем демагогия и увиливание от реальных вопросов, которые ставит история.
Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.
Путин также отметил, что и русские, украинцы и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы. Славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси — и одной православной верой. Он заключил, что духовный выбор князя Владимира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.
13 июля, 22:20Путин рассказал, зачем написал статью об Украине