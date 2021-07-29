Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210729/mirotvortsy-1743387854.html
В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Карабахе
В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.07.2021
В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью более 300 человек из 20 многодетных семей в отдаленных селах... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:00
2021-07-29T10:00
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589190132_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_90fcbd66a2bb9c8a006a36c2b0e8b576.jpg
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью более 300 человек из 20 многодетных семей в отдаленных селах Лачинского района Нагорного Карабаха, сообщили в четверг РИА Новости в Минобороны РФ."В рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы совершили 100-километровый марш из города Степанакерт в село Агавно (азербайджанское название - Забух) и город Лачин Лачинского района и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что за текущую неделю офицеры центра гуманитарного реагирования "обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации"."Российские военнослужащие индивидуально подходят к проведению адресной помощи гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения.​ Жителям отдаленных районов регулярно выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210721/karabakh-1742178632.html
https://ria.ru/20210707/mirotvortsy-1740340517.html
нагорный карабах
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589190132_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_0c6b6198cc1b2b4fa934d20d3e1e4e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, баку, азербайджан, армения, в мире
10:00 29.07.2021
 
В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Карабахе

Минобороны: российские миротворцы обеспечили гуманитарной помощью 20 многодетных семей в Карабахе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью более 300 человек из 20 многодетных семей в отдаленных селах Лачинского района Нагорного Карабаха, сообщили в четверг РИА Новости в Минобороны РФ.
"В рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы совершили 100-километровый марш из города Степанакерт в село Агавно (азербайджанское название - Забух) и город Лачин Лачинского района и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы", - говорится в сообщении ведомства.
Разрушенный город Физули - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 12:03
Песков рассказал о ходе урегулирования ситуации в Карабахе
Отмечается, что за текущую неделю офицеры центра гуманитарного реагирования "обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации".
"Российские военнослужащие индивидуально подходят к проведению адресной помощи гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения.​ Жителям отдаленных районов регулярно выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 20:01
Пашинян оценил ситуацию в Карабахе после размещения миротворцев из России
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели в Мармарисе
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
Лента новостейМолния