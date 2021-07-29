https://ria.ru/20210729/mirotvortsy-1743387854.html

В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Карабахе

В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 29.07.2021

В Минобороны рассказали о работе российских миротворцев в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью более 300 человек из 20 многодетных семей в отдаленных селах... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:00

2021-07-29T10:00

2021-07-29T10:00

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили адресной гуманитарной помощью более 300 человек из 20 многодетных семей в отдаленных селах Лачинского района Нагорного Карабаха, сообщили в четверг РИА Новости в Минобороны РФ."В рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы совершили 100-километровый марш из города Степанакерт в село Агавно (азербайджанское название - Забух) и город Лачин Лачинского района и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что за текущую неделю офицеры центра гуманитарного реагирования "обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации"."Российские военнослужащие индивидуально подходят к проведению адресной помощи гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения.​ Жителям отдаленных районов регулярно выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210721/karabakh-1742178632.html

https://ria.ru/20210707/mirotvortsy-1740340517.html

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

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нагорный карабах, баку, азербайджан, армения, в мире