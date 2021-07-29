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https://ria.ru/20210729/elektrosamokat-1743479796.html
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов - РИА Новости, 29.07.2021
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов
Необходимо разработать и принять изменения в закон для предотвращения ДТП с участием электросамокатов, также необходимо ускорить разработку законопроекта и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:07
2021-07-29T17:07
россия
владимир афонский
комитет гд по транспорту и строительству
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Необходимо разработать и принять изменения в закон для предотвращения ДТП с участием электросамокатов, также необходимо ускорить разработку законопроекта и нормативно-правовой базы о создании специальной дорожной сети для средств передвижения данного типа, сообщил зампредседателя Комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский.Афонский предлагает создавать для владельцев электросамокатов и других подобных средств передвижения специальную дорожную инфраструктуру, "особенно в городских агломерациях и при комплексном развитии территорий", его слова приводит "Дума ТВ"."Это обеспечит безопасность как пешеходов, так и самих владельцев СИМ (средств индивидуальной мобильности). Разработку соответствующего законопроекта и нормативно-правовой базы необходимо ускорить, поскольку, как свидетельствует статистика МВД, средства индивидуальной мобильности стали источником повышенной опасности, особенно при большом скоплении людей", - сообщил он.При этом он отметил, что правильным предложением будет установить запрет на использование таких средств в оживленных пешеходных зонах, а также установить там безусловный приоритет для пешеходов.Также Афонский добавил, что на экспертном уровне популярна идея обязать производителей СИМ "зашивать" во все подобные устройства датчики ограничения скорости."Считаю это правильным. Также необходимо в отдельных случаях предусмотреть страхование ответственности от ущерба, нанесенного пострадавшему при столкновении с СИМ", - заявил он.В середине июня МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами. По данным ведомства, с января по май в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 200%. Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 соответственно. -0-
https://ria.ru/20210716/samokat-1741542498.html
https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739472672.html
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россия, владимир афонский, комитет гд по транспорту и строительству, москва, общество
17:07 29.07.2021
 
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов

Депутат Афонский: необходимо принять изменения в закон для предотвращения ДТП с электросамокатами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Необходимо разработать и принять изменения в закон для предотвращения ДТП с участием электросамокатов, также необходимо ускорить разработку законопроекта и нормативно-правовой базы о создании специальной дорожной сети для средств передвижения данного типа, сообщил зампредседателя Комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Афонский предлагает создавать для владельцев электросамокатов и других подобных средств передвижения специальную дорожную инфраструктуру, "особенно в городских агломерациях и при комплексном развитии территорий", его слова приводит "Дума ТВ".
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"Это обеспечит безопасность как пешеходов, так и самих владельцев СИМ (средств индивидуальной мобильности). Разработку соответствующего законопроекта и нормативно-правовой базы необходимо ускорить, поскольку, как свидетельствует статистика МВД, средства индивидуальной мобильности стали источником повышенной опасности, особенно при большом скоплении людей", - сообщил он.
При этом он отметил, что правильным предложением будет установить запрет на использование таких средств в оживленных пешеходных зонах, а также установить там безусловный приоритет для пешеходов.
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Также Афонский добавил, что на экспертном уровне популярна идея обязать производителей СИМ "зашивать" во все подобные устройства датчики ограничения скорости.
"Считаю это правильным. Также необходимо в отдельных случаях предусмотреть страхование ответственности от ущерба, нанесенного пострадавшему при столкновении с СИМ", - заявил он.
В середине июня МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами. По данным ведомства, с января по май в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 200%. Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 соответственно. -0-
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