https://ria.ru/20210729/elektrosamokat-1743479796.html
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов - РИА Новости, 29.07.2021
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов
Необходимо разработать и принять изменения в закон для предотвращения ДТП с участием электросамокатов, также необходимо ускорить разработку законопроекта и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:07
2021-07-29T17:07
2021-07-29T17:07
россия
владимир афонский
комитет гд по транспорту и строительству
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Необходимо разработать и принять изменения в закон для предотвращения ДТП с участием электросамокатов, также необходимо ускорить разработку законопроекта и нормативно-правовой базы о создании специальной дорожной сети для средств передвижения данного типа, сообщил зампредседателя Комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский.Афонский предлагает создавать для владельцев электросамокатов и других подобных средств передвижения специальную дорожную инфраструктуру, "особенно в городских агломерациях и при комплексном развитии территорий", его слова приводит "Дума ТВ"."Это обеспечит безопасность как пешеходов, так и самих владельцев СИМ (средств индивидуальной мобильности). Разработку соответствующего законопроекта и нормативно-правовой базы необходимо ускорить, поскольку, как свидетельствует статистика МВД, средства индивидуальной мобильности стали источником повышенной опасности, особенно при большом скоплении людей", - сообщил он.При этом он отметил, что правильным предложением будет установить запрет на использование таких средств в оживленных пешеходных зонах, а также установить там безусловный приоритет для пешеходов.Также Афонский добавил, что на экспертном уровне популярна идея обязать производителей СИМ "зашивать" во все подобные устройства датчики ограничения скорости."Считаю это правильным. Также необходимо в отдельных случаях предусмотреть страхование ответственности от ущерба, нанесенного пострадавшему при столкновении с СИМ", - заявил он.В середине июня МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами. По данным ведомства, с января по май в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 200%. Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге - 24 и 22 соответственно. -0-
https://ria.ru/20210716/samokat-1741542498.html
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россия, владимир афонский, комитет гд по транспорту и строительству, москва, общество
В Госдуме призвали создать инфраструктуру для электросамокатов
Депутат Афонский: необходимо принять изменения в закон для предотвращения ДТП с электросамокатами
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Необходимо разработать и принять изменения в закон для предотвращения ДТП с участием электросамокатов, также необходимо ускорить разработку законопроекта и нормативно-правовой базы о создании специальной дорожной сети для средств передвижения данного типа, сообщил зампредседателя Комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский
.
Афонский предлагает создавать для владельцев электросамокатов и других подобных средств передвижения специальную дорожную инфраструктуру, "особенно в городских агломерациях и при комплексном развитии территорий", его слова приводит "Дума ТВ".
"Это обеспечит безопасность как пешеходов, так и самих владельцев СИМ (средств индивидуальной мобильности). Разработку соответствующего законопроекта и нормативно-правовой базы необходимо ускорить, поскольку, как свидетельствует статистика МВД, средства индивидуальной мобильности стали источником повышенной опасности, особенно при большом скоплении людей", - сообщил он.
При этом он отметил, что правильным предложением будет установить запрет на использование таких средств в оживленных пешеходных зонах, а также установить там безусловный приоритет для пешеходов.
Также Афонский добавил, что на экспертном уровне популярна идея обязать производителей СИМ "зашивать" во все подобные устройства датчики ограничения скорости.
"Считаю это правильным. Также необходимо в отдельных случаях предусмотреть страхование ответственности от ущерба, нанесенного пострадавшему при столкновении с СИМ", - заявил он.
В середине июня МВД впервые раскрыло статистику ДТП с электросамокатами. По данным ведомства, с января по май в России
зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 200%. Больше всего таких аварий зарегистрировано в Москве
и Санкт-Петербурге
- 24 и 22 соответственно. -0-