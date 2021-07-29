https://ria.ru/20210729/don-1743461461.html

В Ростовской области рассказали о мероприятиях по оздоровлению реки Дон

В Ростовской области рассказали о мероприятиях по оздоровлению реки Дон - РИА Новости, 29.07.2021

В Ростовской области рассказали о мероприятиях по оздоровлению реки Дон

Большая часть мероприятий, предусмотренных федеральной программой оздоровления реки Дон, будет реализована на территории Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:46

2021-07-29T15:46

2021-07-29T15:46

ростовская область

александр ищенко

россия

ирина рукавишникова

дон

михаил мишустин

совет федерации рф

госдума рф

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Большая часть мероприятий, предусмотренных федеральной программой оздоровления реки Дон, будет реализована на территории Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко на заседании областного парламента в четверг.На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала."По оценке наших органов исполнительной власти, порядка 60-65 миллиардов рублей из общей массы расходов должны быть реализованы на территории Ростовской области", - сказал Ищенко. Он добавил, что, возможно, эта сумма будет увеличена, поскольку в настоящее время еще идет определение перечня мероприятий и их сроков."В любом случае, для Ростовской области это долгожданное событие, можно сказать, настоящий прорыв. Чтобы проделать эту большую сложную работу по принятию дорожной карты, были задействованы и Совет Федерации, Госдума, ЮРПА (Южно-Российская парламентская ассоциация – ред.). Губернатор области лично решал эти вопросы с руководителями федеральных органов власти", - отметил Ищенко.Он также поблагодарил сенаторов от Ростовской области – первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и первого заместителя председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову, которым удалось содействовать принятию данной программы.

https://ria.ru/20210618/remont-1737582948.html

https://ria.ru/20210611/proizvodstvo-1736685268.html

россия

дон

ростовская область

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александр ищенко, россия, ирина рукавишникова , дон, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, ростовская область, общество