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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210729/don-1743461461.html
В Ростовской области рассказали о мероприятиях по оздоровлению реки Дон
В Ростовской области рассказали о мероприятиях по оздоровлению реки Дон - РИА Новости, 29.07.2021
В Ростовской области рассказали о мероприятиях по оздоровлению реки Дон
Большая часть мероприятий, предусмотренных федеральной программой оздоровления реки Дон, будет реализована на территории Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:46
2021-07-29T15:46
ростовская область
александр ищенко
россия
ирина рукавишникова
дон
михаил мишустин
совет федерации рф
госдума рф
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Большая часть мероприятий, предусмотренных федеральной программой оздоровления реки Дон, будет реализована на территории Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко на заседании областного парламента в четверг.На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала."По оценке наших органов исполнительной власти, порядка 60-65 миллиардов рублей из общей массы расходов должны быть реализованы на территории Ростовской области", - сказал Ищенко. Он добавил, что, возможно, эта сумма будет увеличена, поскольку в настоящее время еще идет определение перечня мероприятий и их сроков."В любом случае, для Ростовской области это долгожданное событие, можно сказать, настоящий прорыв. Чтобы проделать эту большую сложную работу по принятию дорожной карты, были задействованы и Совет Федерации, Госдума, ЮРПА (Южно-Российская парламентская ассоциация – ред.). Губернатор области лично решал эти вопросы с руководителями федеральных органов власти", - отметил Ищенко.Он также поблагодарил сенаторов от Ростовской области – первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и первого заместителя председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову, которым удалось содействовать принятию данной программы.
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александр ищенко, россия, ирина рукавишникова , дон, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, ростовская область, общество
15:46 29.07.2021
 
В Ростовской области рассказали о мероприятиях по оздоровлению реки Дон

В Ростовской области реализуют большую часть мероприятий по оздоровлению реки Дон

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Большая часть мероприятий, предусмотренных федеральной программой оздоровления реки Дон, будет реализована на территории Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко на заседании областного парламента в четверг.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала.
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"По оценке наших органов исполнительной власти, порядка 60-65 миллиардов рублей из общей массы расходов должны быть реализованы на территории Ростовской области", - сказал Ищенко. Он добавил, что, возможно, эта сумма будет увеличена, поскольку в настоящее время еще идет определение перечня мероприятий и их сроков.
"В любом случае, для Ростовской области это долгожданное событие, можно сказать, настоящий прорыв. Чтобы проделать эту большую сложную работу по принятию дорожной карты, были задействованы и Совет Федерации, Госдума, ЮРПА (Южно-Российская парламентская ассоциация – ред.). Губернатор области лично решал эти вопросы с руководителями федеральных органов власти", - отметил Ищенко.
Он также поблагодарил сенаторов от Ростовской области – первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и первого заместителя председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову, которым удалось содействовать принятию данной программы.
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