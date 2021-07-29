https://ria.ru/20210729/babkin-1743497799.html

В РПЦ оценили идею женских вагонов в транспорте

В РПЦ оценили идею женских вагонов в транспорте - РИА Новости, 29.07.2021

В РПЦ оценили идею женских вагонов в транспорте

Отдельные вагоны для женщин – хорошая инициатива, которая позволит уберечь их от приставаний в общественном транспорте, но для решения проблемы сексуального... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:37

2021-07-29T18:37

2021-07-29T18:37

религия и мировоззрение

владимир петров

русская православная церковь

ленинградская область

общество

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Отдельные вагоны для женщин – хорошая инициатива, которая позволит уберечь их от приставаний в общественном транспорте, но для решения проблемы сексуального насилия нужно формировать более уважительное отношение к женщине в обществе, заявил РИА Новости сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ, интернет-миссионер иерей Николай Бабкин.Ранее газета "Вечерняя Москва" сообщила, что первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить в общественном транспорте вагоны для женщин, чтобы обезопасить их от домогательств.Священник отметил, что озвученная проблема очевидна. "Страшно, что люди это часто игнорируют, и хорошо, что мы начали об этом задумываться. Нужно поддерживать подобные инициативы, в частности, про вагоны для женщин", - сказал Бабкин.По его мнению, отдельные вагоны не решат проблему сексуального насилия, но они "помогут создать безопасную зону для женщин, причем не только для одиноких, но и женщин с детьми". "Такая практика является общемировой, и она себя хорошо зарекомендовала. Идею отдельных вагонов, мне кажется, позитивно воспримут женщины и девушки, которые поздно возвращаются домой, а также мамы с детьми, ведь это удобно, например, для дам с колясками", - предположил священник.Говоря о причинах насилия в отношении женщин, священник обратил внимание на то, что жертв часто упрекают в провокационном внешнем виде. "Но я видел блоги некоторых женщин, подвергшихся насилию, они показывали, во что были одеты – это обычная скромная одежда. Мне кажется, одежда не главный фактор, если человек столкнулся с извращенцем. Приличный внешний вид может защитить женщину, но это не безусловно", - сказал он.Другие причины насилия, по его мнению, заключаются в сексуализации женского тела в современном обществе, а также в оставшихся гендерных стереотипах и предубеждениях."Нужно менять отношение в обществе к женщине, оно должно быть более уважительным. Надо стараться уважать человека, а не считать, что если она слабее, с ней можно делать все, что угодно", - призвал представитель РПЦ.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743167664.html

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владимир петров, русская православная церковь, ленинградская область, общество