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Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе - РИА Новости, 29.07.2021
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе
Армения обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:13
2021-07-29T09:08
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Армения обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня."Примерно в 03:00 (02:00 мск) 29 июля на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы &lt;…&gt; подразделения азербайджанских ВС &lt;...&gt; вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия", — сказано в релизе Минобороны Армении.Огонь подавили, сейчас ситуация спокойная, добавляется в сообщении.Ранее с аналогичными обвинениями выступили в Баку.Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.Периодически на разных участках границы происходят обострения.
https://ria.ru/20210728/putin-1743309604.html
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минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире
08:13 29.07.2021 (обновлено: 09:08 29.07.2021)
 
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе

Минобороны Армении: Баку ночью обстрелял позиции на границе, к утру огонь прекратился

© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Армения обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня.
"Примерно в 03:00 (02:00 мск) 29 июля на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы <…> подразделения азербайджанских ВС <...> вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия", — сказано в релизе Минобороны Армении.
Огонь подавили, сейчас ситуация спокойная, добавляется в сообщении.
Ранее с аналогичными обвинениями выступили в Баку.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 16:55
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии.
Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.
Периодически на разных участках границы происходят обострения.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
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