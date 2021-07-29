https://ria.ru/20210729/armeniya-1743376338.html
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе - РИА Новости, 29.07.2021
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе
Армения обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:13
2021-07-29T08:13
2021-07-29T09:08
минобороны азербайджана
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Армения обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня."Примерно в 03:00 (02:00 мск) 29 июля на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы <…> подразделения азербайджанских ВС <...> вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия", — сказано в релизе Минобороны Армении.Огонь подавили, сейчас ситуация спокойная, добавляется в сообщении.Ранее с аналогичными обвинениями выступили в Баку.Накануне Ереван заявил о трех погибших и пяти раненных в результате перестрелки на границе, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.Периодически на разных участках границы происходят обострения.
https://ria.ru/20210728/putin-1743309604.html
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минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире
08:13 29.07.2021 (обновлено: 09:08 29.07.2021)
Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе
Минобороны Армении: Баку ночью обстрелял позиции на границе, к утру огонь прекратился