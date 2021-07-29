https://ria.ru/20210729/azerbaydzhan-1743370280.html

Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня

Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 29.07.2021

Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T06:33

2021-07-29T06:33

2021-07-29T06:54

ереван

баку

минобороны азербайджана

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 29 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе.Ранее Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на границе с соседней страной на участке в Гегаркуникской области. Позже Ереван и Баку подтвердили договоренность о прекращении огня на общей границе. По данным армянского военного ведомства, этого достигли при посредничестве российских миротворцев.По информации Минобороны Азербайджана, Армения нарушила соглашение ночью с 02.45 до 03.40, обстреливая из автоматов и гранатометов позиции военных, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района.Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.

https://ria.ru/20210728/karabakh-1743272313.html

ереван

баку

азербайджан

армения

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ереван, баку, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире