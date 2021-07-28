https://ria.ru/20210728/zapad-1743231026.html

Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу

Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.07.2021

Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу

Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:10

2021-07-28T11:10

2021-07-28T13:21

талибан

россия

исламское государство

нато

сергей шойгу

сша

афганистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По оценке министра обороны РФ, ситуация в Афганистане "стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, а талибы уже контролируют большую часть территории"."Особое беспокойство вызывает усиление здесь позиций ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.) и других международных террористических организаций, что повлекло возрастание угрозы проникновения их в соседние страны. Таким образом, вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась", - сказал Шойгу.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

россия

сша

афганистан

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талибан, россия, исламское государство, нато, сергей шойгу, сша, афганистан, в мире