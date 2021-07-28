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Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу
Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.07.2021
Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу
Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:10
2021-07-28T13:21
талибан
россия
исламское государство
нато
сергей шойгу
сша
афганистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По оценке министра обороны РФ, ситуация в Афганистане "стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, а талибы уже контролируют большую часть территории"."Особое беспокойство вызывает усиление здесь позиций ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.) и других международных террористических организаций, что повлекло возрастание угрозы проникновения их в соседние страны. Таким образом, вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась", - сказал Шойгу.* Террористические организации, запрещенные в России
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талибан, россия, исламское государство, нато, сергей шойгу, сша, афганистан, в мире
11:10 28.07.2021 (обновлено: 13:21 28.07.2021)
 
Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: миссия США и НАТО в Афганистане провалилась

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договорённости между США и исламским движением талибов ("Талибан"* - запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) не выполняются", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
По оценке министра обороны РФ, ситуация в Афганистане "стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, а талибы уже контролируют большую часть территории".
"Особое беспокойство вызывает усиление здесь позиций ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.) и других международных террористических организаций, что повлекло возрастание угрозы проникновения их в соседние страны. Таким образом, вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась", - сказал Шойгу.
* Террористические организации, запрещенные в России
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ТалибанРоссияИсламское государствоНАТОСергей ШойгуСШААфганистанВ мире
 
 
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