11:10 28.07.2021 (обновлено: 13:21 28.07.2021)
Миссия Запада в Афганистане провалилась, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: миссия США и НАТО в Афганистане провалилась
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договорённости между США и исламским движением талибов ("Талибан"* - запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) не выполняются", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
По оценке министра обороны РФ, ситуация в Афганистане "стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, а талибы уже контролируют большую часть территории".
"Особое беспокойство вызывает усиление здесь позиций ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.) и других международных террористических организаций, что повлекло возрастание угрозы проникновения их в соседние страны. Таким образом, вынуждены констатировать, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась", - сказал Шойгу.
* Террористические организации, запрещенные в России