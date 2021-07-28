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Шойгу объяснил необходимость российских учений в Центральной Азии
Шойгу объяснил необходимость российских учений в Центральной Азии - РИА Новости, 28.07.2021
Шойгу объяснил необходимость российских учений в Центральной Азии
Российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются реакцией на обострение ситуации в Афганистане, сообщил... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:15
2021-07-28T12:15
россия
центральная азия
одкб
шос
сергей шойгу
афганистан
таджикистан
армия
безопасность
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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются реакцией на обострение ситуации в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, напомнил министр, в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное антитеррористическое командно-штабное учение ШОС "Мирная миссия-2021"."Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил министр обороны РФ.
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россия, центральная азия, одкб, шос, сергей шойгу, афганистан, таджикистан, армия, безопасность
12:15 28.07.2021
 
Шойгу объяснил необходимость российских учений в Центральной Азии

Министр обороны Шойгу назвал учения России в Центральной Азии реакцией на эскалацию в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Военнослужащие во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются реакцией на обострение ситуации в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На следующей неделе в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане совместно с Таджикистаном и Узбекистаном проведём учения на их территориях. Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", - сказал Шойгу в среду, выступая на совещании министров обороны стран ШОС.
Кроме того, напомнил министр, в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное антитеррористическое командно-штабное учение ШОС "Мирная миссия-2021".
"Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил министр обороны РФ.
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РоссияЦентральная АзияОДКБШОССергей ШойгуАфганистанТаджикистанАрмияБезопасность
 
 
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