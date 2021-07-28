https://ria.ru/20210728/ucheniya-1743247763.html

Шойгу объяснил необходимость российских учений в Центральной Азии

Шойгу объяснил необходимость российских учений в Центральной Азии - РИА Новости, 28.07.2021

Шойгу объяснил необходимость российских учений в Центральной Азии

Российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются реакцией на обострение ситуации в Афганистане, сообщил... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:15

2021-07-28T12:15

2021-07-28T12:15

россия

центральная азия

одкб

шос

сергей шойгу

афганистан

таджикистан

армия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577790066_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_fa217b43c41d39c07d0158441f63dbc5.jpg

ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются реакцией на обострение ситуации в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Кроме того, напомнил министр, в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное антитеррористическое командно-штабное учение ШОС "Мирная миссия-2021"."Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20210727/ucheniya-1743095331.html

россия

центральная азия

афганистан

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральная азия, одкб, шос, сергей шойгу, афганистан, таджикистан, армия, безопасность