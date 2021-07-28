https://ria.ru/20210728/shoygu-1743281518.html

США проиграли все в Афганистане, заявил Шойгу

США проиграли все в Афганистане, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.07.2021

США проиграли все в Афганистане, заявил Шойгу

США, уходя из Афганистана, где они проиграли всё, что только можно было проиграть, пытаются, тем не менее, закрепиться в Центральноазиатском регионе, заявил... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:46

2021-07-28T14:46

2021-07-28T14:46

сергей шойгу

афганистан

сирия

сша

берлин (город)

безопасность

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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. США, уходя из Афганистана, где они проиграли всё, что только можно было проиграть, пытаются, тем не менее, закрепиться в Центральноазиатском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналистам.По его словам, ни для кого не секрет, что эти переговоры "достаточно активны и достаточно назойливы"."Нормальная, здравая логика: зачем вы выходите, если вы становитесь тут же за забором и, образно говоря, сквозь щели пытаетесь наблюдать, что же там происходит? Зачем уходить? Для того, чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центральноазиатском регионе. Естественно, проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане", - заявил министр обороны России.Он отметил, что на планете трудно найти "хорошее место с хорошими последствиями, куда пришли США и где они остались надолго"."Та же самая Сирия, та же самая Ливия - там что-то хорошее? Там всё продолжается. В той же Сирии идёт бесцеремонный грабёж государства, совершенно бесцеремонно вывозятся нефть, другие полезные ископаемые. Вывозятся без ведома и без пользы для сирийского государства", - сказал Шойгу.С другой стороны, продолжил он, "держатся санкции, которые запрещают поставлять те же самые нефтепродукты в ту же самую Сирию"." И там не только нефтепродукты. Там и продовольствие, и медикаменты и много чего ещё. Что там хорошего произошло?" – задался вопросом Шойгу."Ливия разделена на две части на сегодняшний день, и дай Бог, чтобы те договорённости, которые были подписаны, достигнуты в Берлине, чтобы они реализовались. Естественно, все делают всё для того, чтобы в конце концов Ливия снова мирной - и единым, и, даст Бог, процветающим государством", - добавил Шойгу.По его словам, когда в партию вмешивают нерегиональные игроки, "то получается то, что получаем".

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

афганистан

сирия

сша

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, афганистан, сирия, сша, берлин (город), безопасность