https://ria.ru/20210728/sanktsii-1743314183.html

США ввели новые санкции против Сирии

США ввели новые санкции против Сирии - РИА Новости, 28.07.2021

США ввели новые санкции против Сирии

США в среду ввели новые санкции в отношении Сирии, которые затронули в том числе ряд подразделений военной разведки арабской республики и связанных с ними лиц,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:13

2021-07-28T17:13

2021-07-28T19:32

министерство финансов сша

санкции

сирия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e18debbfb2ce85e4cefd6b75cd5b0afe.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США в среду ввели новые санкции в отношении Сирии, которые затронули в том числе ряд подразделений военной разведки арабской республики и связанных с ними лиц, сообщил на своем сайте американский минфин.В общей сложности под новые ограничения США попали восемь физических лиц, шесть из которых являются гражданами Сирии. Практически все они являются сотрудниками разведслужб страны. Еще два человека, которых коснулись ограничения, являются гражданами Таджикистана и Турции соответственно.Кроме того, санкции США затронули ряд учреждений пенитенциарной системы Сирии и несколько подразделений сирийской военной разведки.Под новые ограничения также попали вооруженные антиправительственные сирийские группировки "Ахрар аш-Шаркия" и "Сарая аль-Арин". Первая, по мнению Вашингтона, причастна к злоупотреблениям в отношении гражданских лиц в Сирии. В санкционный список минфина США попали два лидера этой группировки. "Сарая аль-Арин", как считают в США, препятствовала установлению режима прекращения огня на севере Сирии.Минфин США отметил, что у попавших в его санкционный список сирийские физлиц и структур могут быть заблокированы активы в США. Кроме того, под санкции могут попасть лица и организации, которые контактируют с попавшими под ограничения лицами и организациями.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20210725/belorussiya-1742819000.html

https://ria.ru/20210724/sanktsii-1742709715.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, санкции, сирия, сша