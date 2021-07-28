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https://ria.ru/20210728/sammit-1743184996.html
В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021
В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021 - РИА Новости, 28.07.2021
В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021
Порядка 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов станут участниками международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:22
2021-07-28T00:22
республика татарстан
россия
талия минуллина
максим решетников
совет федерации рф
организация исламского сотрудничества
торгово-промышленная палата рф
рустам минниханов
турция
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КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов станут участниками международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021", который открывается в Казани в среду, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.В 2020 году проведение саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено. В этом году KazanSummit состоится 28-30 июля в очно-заочном формате.По её словам, за 12 лет существования KazanSummit очень сильно разросся, и если в первые годы речь шла о 5-10 деловых мероприятиях в рамках саммита, то сегодня в его программе 90 деловых мероприятий. Одним из самых активных участников стала делегация Турции, в составе которой более 50 человек.В числе почетных гостей форума министр экономического развития РФ Максим Решетников, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли и промышленности Египта Невинны Эсамельдин Хассан Гамса и другие.Минуллина напомнила, что лейтмотивом KazanSummit 2021 станет осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.На площадке события состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон от "Ак Барс" банка, круглый стол по транспортно-логистическому преимуществу международного транспортного коридора "Север – Юг" в развитии и интеграции экономики Прикаспийского бассейна, российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации исламского бизнеса, пленарная дискуссия экосистем ТПП "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие мероприятия.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
https://ria.ru/20210622/sammit-1738142403.html
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россия, талия минуллина, максим решетников, совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, торгово-промышленная палата рф, рустам минниханов, турция, египет, казань, экономика
00:22 28.07.2021
 
В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021

В Казани открывается международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021"

© РИА Новости / Константин ЧалабовКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов станут участниками международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021", который открывается в Казани в среду, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
В 2020 году проведение саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено. В этом году KazanSummit состоится 28-30 июля в очно-заочном формате.
"В этом году мы видим, как никогда, представительные делегации и состав официальных лиц. У нас прибывают 32 посла дипломатических миссий иностранных государств. Зарегистрировалось сегодня уже 60 стран. Пока из регионов России мы видим 33 субъекта, но практика показывает, что они ещё в последний день или по факту прибывания регистрируются на саммите. Поэтому эта цифра тоже может измениться", - сказала Минуллина журналистам.
По её словам, за 12 лет существования KazanSummit очень сильно разросся, и если в первые годы речь шла о 5-10 деловых мероприятиях в рамках саммита, то сегодня в его программе 90 деловых мероприятий. Одним из самых активных участников стала делегация Турции, в составе которой более 50 человек.
В числе почетных гостей форума министр экономического развития РФ Максим Решетников, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли и промышленности Египта Невинны Эсамельдин Хассан Гамса и другие.
Международный экономический саммит Россия — Исламский мир: KazanSummit - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 19:26Республика Татарстан
Форум и финмарафон пройдут на саммите "Россия – Исламский мир"
Минуллина напомнила, что лейтмотивом KazanSummit 2021 станет осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.
На площадке события состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон от "Ак Барс" банка, круглый стол по транспортно-логистическому преимуществу международного транспортного коридора "Север – Юг" в развитии и интеграции экономики Прикаспийского бассейна, российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации исламского бизнеса, пленарная дискуссия экосистем ТПП "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие мероприятия.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 15:48Республика Татарстан
Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
 
Республика ТатарстанРоссияТалия МинуллинаМаксим РешетниковСовет Федерации РФОрганизация исламского сотрудничестваТоргово-промышленная палата РФРустам МиннихановТурцияЕгипетКазаньЭкономика
 
 
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