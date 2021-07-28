https://ria.ru/20210728/sammit-1743184996.html

В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021

В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021 - РИА Новости, 28.07.2021

В Казани открывается международный экономический саммит KazanSummit 2021

Порядка 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов станут участниками международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T00:22

2021-07-28T00:22

2021-07-28T00:22

республика татарстан

россия

талия минуллина

максим решетников

совет федерации рф

организация исламского сотрудничества

торгово-промышленная палата рф

рустам минниханов

турция

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КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов станут участниками международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021", который открывается в Казани в среду, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.В 2020 году проведение саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено. В этом году KazanSummit состоится 28-30 июля в очно-заочном формате.По её словам, за 12 лет существования KazanSummit очень сильно разросся, и если в первые годы речь шла о 5-10 деловых мероприятиях в рамках саммита, то сегодня в его программе 90 деловых мероприятий. Одним из самых активных участников стала делегация Турции, в составе которой более 50 человек.В числе почетных гостей форума министр экономического развития РФ Максим Решетников, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли и промышленности Египта Невинны Эсамельдин Хассан Гамса и другие.Минуллина напомнила, что лейтмотивом KazanSummit 2021 станет осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.На площадке события состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон от "Ак Барс" банка, круглый стол по транспортно-логистическому преимуществу международного транспортного коридора "Север – Юг" в развитии и интеграции экономики Прикаспийского бассейна, российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации исламского бизнеса, пленарная дискуссия экосистем ТПП "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие мероприятия.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20210622/sammit-1738142403.html

https://ria.ru/20210723/sanepidmery-1742568831.html

россия

турция

египет

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, талия минуллина, максим решетников, совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, торгово-промышленная палата рф, рустам минниханов, турция, египет, казань, экономика