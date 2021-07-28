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День крещения Руси

День крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021

День крещения Руси

28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T02:33

2021-07-28T02:33

2021-07-28T02:33

россия

день крещения руси

князь владимир

русская православная церковь

справки

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28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и "вещей девы" Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. По преданию, в эти годы князь был язычником, любителем военных походов и шумных пиров. Как повествует летописное "Сказание об испытании или выборе вер", в 986 году князя в Киеве посещали посольства от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Сначала пришли волжские болгары мусульманской веры и хвалили Магомета, потом иноземцы из Рима от папы проповедовали латинскую веру, а хазарские евреи – иудаизм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии, который рассказал Владимиру о православии. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил девять посланников в те страны, откуда приходили проповедники. Возвратившись, послы рассказали о религиозных обычаях и обрядах этих стран. Они побывали и в мусульманской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде (Константинополе). Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому". Однако он не сразу принял христианство. В 988 году Владимир захватил Корсунь (ныне территория города Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров – соправителей Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие Владимира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского, после чего совершил церемонию бракосочетания. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.Есть предание, что в Корсуни князь ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!". После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре.Князь приказал разгромить устроенное им некогда в Киеве капище. Кумиры были изрублены в щепки и сожжены. Затем он велел собрать всех жителей Киева на берег Днепра. Накануне князь объявил по городу: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".Массовое крещение жителей города произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Летописи гласят: "На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…". Это важнейшее событие совершилось, согласно летописной хронологии, в 988 году.Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий – в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу), Ростов был крещен только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века.Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя вятичей. Их просветителем в ХII веке был преподобный Кукша – Печерский инок, завершивший свой земной путь в тех местах мученической смертью. Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой.В День крещения Руси в Москве в настоящее время стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. В 2020 году угроза коронавируса приостановила эту церковную традицию. В этот день во всех храмах Русской православной церкви, по благословению патриарха Кирилла, совершают в полдень праздничный колокольный звон. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день крещения руси, князь владимир, русская православная церковь, справки