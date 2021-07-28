Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/prazdnik-1742892038.html
День крещения Руси
День крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2021
День крещения Руси
28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T02:33
2021-07-28T02:33
россия
день крещения руси
князь владимир
русская православная церковь
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742894487_0:233:3060:1954_1920x0_80_0_0_d46664c174f089220062be989df3274a.jpg
28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и "вещей девы" Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. По преданию, в эти годы князь был язычником, любителем военных походов и шумных пиров. Как повествует летописное "Сказание об испытании или выборе вер", в 986 году князя в Киеве посещали посольства от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Сначала пришли волжские болгары мусульманской веры и хвалили Магомета, потом иноземцы из Рима от папы проповедовали латинскую веру, а хазарские евреи – иудаизм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии, который рассказал Владимиру о православии. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил девять посланников в те страны, откуда приходили проповедники. Возвратившись, послы рассказали о религиозных обычаях и обрядах этих стран. Они побывали и в мусульманской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде (Константинополе). Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому". Однако он не сразу принял христианство. В 988 году Владимир захватил Корсунь (ныне территория города Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров – соправителей Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие Владимира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского, после чего совершил церемонию бракосочетания. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.Есть предание, что в Корсуни князь ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!". После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре.Князь приказал разгромить устроенное им некогда в Киеве капище. Кумиры были изрублены в щепки и сожжены. Затем он велел собрать всех жителей Киева на берег Днепра. Накануне князь объявил по городу: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".Массовое крещение жителей города произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Летописи гласят: "На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…". Это важнейшее событие совершилось, согласно летописной хронологии, в 988 году.Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий – в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу), Ростов был крещен только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века.Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя вятичей. Их просветителем в ХII веке был преподобный Кукша – Печерский инок, завершивший свой земной путь в тех местах мученической смертью. Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой.В День крещения Руси в Москве в настоящее время стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. В 2020 году угроза коронавируса приостановила эту церковную традицию. В этот день во всех храмах Русской православной церкви, по благословению патриарха Кирилла, совершают в полдень праздничный колокольный звон. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742894487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4fbfdc5a4aa9c183ff01f4871d7e44d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день крещения руси, князь владимир, русская православная церковь, справки
02:33 28.07.2021
 

День крещения Руси

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИкона равноапостольного князя Владимира в Успенском соборе Московского Кремля
Икона равноапостольного князя Владимира в Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 1 июня 2010 года.
В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси.
В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.
Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и "вещей девы" Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. По преданию, в эти годы князь был язычником, любителем военных походов и шумных пиров.
Как повествует летописное "Сказание об испытании или выборе вер", в 986 году князя в Киеве посещали посольства от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Сначала пришли волжские болгары мусульманской веры и хвалили Магомета, потом иноземцы из Рима от папы проповедовали латинскую веру, а хазарские евреи – иудаизм. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник, присланный из Византии, который рассказал Владимиру о православии. Чтобы понять, чья вера лучше, князь Владимир отправил девять посланников в те страны, откуда приходили проповедники. Возвратившись, послы рассказали о религиозных обычаях и обрядах этих стран. Они побывали и в мусульманской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде (Константинополе).
Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому".
Однако он не сразу принял христианство. В 988 году Владимир захватил Корсунь (ныне территория города Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров – соправителей Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие Владимира, братья прислали в Корсунь Анну. Там же, в Корсуни, Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского, после чего совершил церемонию бракосочетания. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II.
Есть предание, что в Корсуни князь ослеп, но сразу после крещения был исцелен и воскликнул: "Ныне познал я Бога истинного!". После женитьбы на царевне Анне Владимир отпустил всех своих жен и наложниц.
Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре.
Князь приказал разгромить устроенное им некогда в Киеве капище. Кумиры были изрублены в щепки и сожжены. Затем он велел собрать всех жителей Киева на берег Днепра. Накануне князь объявил по городу: "Если кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне враг".
Массовое крещение жителей города произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Летописи гласят: "На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…". Это важнейшее событие совершилось, согласно летописной хронологии, в 988 году.
Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий – в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу), Ростов был крещен только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века.
Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя вятичей. Их просветителем в ХII веке был преподобный Кукша – Печерский инок, завершивший свой земной путь в тех местах мученической смертью.
Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель.
Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой.
В День крещения Руси в Москве в настоящее время стало традицией совершать крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там – торжественный молебен святому. В 2020 году угроза коронавируса приостановила эту церковную традицию. В этот день во всех храмах Русской православной церкви, по благословению патриарха Кирилла, совершают в полдень праздничный колокольный звон.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияДень крещения РусиКнязь ВладимирРусская православная церковьСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния