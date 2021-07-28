10:41 28.07.2021 (обновлено: 10:49 28.07.2021)
Россия поможет Таджикистану в случае угрозы безопасности, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: 201-я военная база поможет Таджикистану в случае угрозы безопасности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
"Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновении угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана", - сообщил Шойгу журналистам.
"201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии", - сказал министр обороны.
"Мы, конечно, очень надеемся, что в Афганистане будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение. Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе - из Сирии, Ливии игиловские* подразделения. Причём, в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьёзную организованность этих передвижений", - сказал Шойгу.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Обострение проходит на фоне вывода войск США и их союзников, которое планируется завершить до 11 сентября этого года. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
* Террористические организации, запрещенные в России