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Россия поможет Таджикистану в случае угрозы безопасности, заявил Шойгу

Россия поможет Таджикистану в случае угрозы безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.07.2021

Россия поможет Таджикистану в случае угрозы безопасности, заявил Шойгу

Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане, заявил РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:41

2021-07-28T10:41

2021-07-28T10:49

россия

вооруженные силы рф

одкб

сергей шойгу

афганистан

талибан

безопасность

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города."Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновении угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана", - сообщил Шойгу журналистам."201-я база для того тут и существует, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии", - сказал министр обороны.Он сообщил, что российские военные фиксируют активные перемещения боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию."Мы, конечно, очень надеемся, что в Афганистане будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение. Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе - из Сирии, Ливии игиловские* подразделения. Причём, в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьёзную организованность этих передвижений", - сказал Шойгу.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Обострение проходит на фоне вывода войск США и их союзников, которое планируется завершить до 11 сентября этого года. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740574930.html

https://ria.ru/20210727/tadzhikistan-1743047598.html

https://ria.ru/20210728/oruzhie-1743211874.html

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, одкб, сергей шойгу, афганистан, талибан, безопасность, таджикистан