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Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ
Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:57
2021-07-28T23:02
украина
кристалина георгиева
мвф
владимир зеленский
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить с Георгиевой выполнение Киевом критериев для продолжения сотрудничества с фондом."Провел продуктивный телефонный разговор с директором-распорядителем @IMFnews (МВФ – ред.) @KGeorgieva (Кристалиной Георгиевой – ред.). МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - написал Зеленский в своем Twitter.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/ukraina-1743350890.html
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украина, кристалина георгиева, мвф, владимир зеленский, в мире
22:57 28.07.2021 (обновлено: 23:02 28.07.2021)
 
Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ

Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить с Георгиевой выполнение Киевом критериев для продолжения сотрудничества с фондом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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"Провел продуктивный телефонный разговор с директором-распорядителем @IMFnews (МВФ – ред.) @KGeorgieva (Кристалиной Георгиевой – ред.). МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - написал Зеленский в своем Twitter.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.
 
УкраинаКристалина ГеоргиеваМВФВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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