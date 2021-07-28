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Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ

Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ - РИА Новости, 28.07.2021

Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T22:57

2021-07-28T22:57

2021-07-28T23:02

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить с Георгиевой выполнение Киевом критериев для продолжения сотрудничества с фондом."Провел продуктивный телефонный разговор с директором-распорядителем @IMFnews (МВФ – ред.) @KGeorgieva (Кристалиной Георгиевой – ред.). МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - написал Зеленский в своем Twitter.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования. Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/ukraina-1743350890.html

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украина, кристалина георгиева, мвф, владимир зеленский, в мире