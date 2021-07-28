https://ria.ru/20210728/khvost-1743207487.html

Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста"

Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста" - РИА Новости, 28.07.2021

Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста"

О постковидном синдроме могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, рассказал в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:57

2021-07-28T08:57

2021-07-28T10:38

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. О постковидном синдроме могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.По его словам, есть несколько теорий, объясняющих так называемый ковидный хвост. Так, его могут вызвать инфекционный процесс, который приводит к повреждению тканей, аутоиммунные реакции, поражение сосудов или склонность к образованию тромбов.Он отметил, что спектр проявления постковидного синдрома довольно широк: это проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, боль в суставах и мышцах, повышенная утомляемость."Со стороны дыхательной системы наблюдаются в основном одышка, надсадный сухой кашель, чувство тяжести за грудиной, невозможность глубоко вздохнуть, апноэ <…> Со стороны ЖКТ могут быть боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита", — пояснил эксперт.К наиболее серьезным осложнениям относятся проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда, подчеркнул Верткин.Кроме того, вирус способен повреждать структуры головного мозга, проникая туда через обонятельные рецепторы. В частности, при воздействии на блуждающий нерв нарушается работа парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы.Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома.

https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html

https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

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аркадий верткин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество