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Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста"
Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста" - РИА Новости, 28.07.2021
Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста"
О постковидном синдроме могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, рассказал в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:57
2021-07-28T10:38
распространение коронавируса
аркадий верткин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей водовозов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. О постковидном синдроме могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.По его словам, есть несколько теорий, объясняющих так называемый ковидный хвост. Так, его могут вызвать инфекционный процесс, который приводит к повреждению тканей, аутоиммунные реакции, поражение сосудов или склонность к образованию тромбов.Он отметил, что спектр проявления постковидного синдрома довольно широк: это проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, боль в суставах и мышцах, повышенная утомляемость."Со стороны дыхательной системы наблюдаются в основном одышка, надсадный сухой кашель, чувство тяжести за грудиной, невозможность глубоко вздохнуть, апноэ &lt;…&gt; Со стороны ЖКТ могут быть боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита", — пояснил эксперт.К наиболее серьезным осложнениям относятся проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда, подчеркнул Верткин.Кроме того, вирус способен повреждать структуры головного мозга, проникая туда через обонятельные рецепторы. В частности, при воздействии на блуждающий нерв нарушается работа парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы.Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома.
https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html
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аркадий верткин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество
08:57 28.07.2021 (обновлено: 10:38 28.07.2021)
 
Врач перечислил основные симптомы "ковидного хвоста"

Профессор Аркадий Верткин перечислил основные симптомы развития "ковидного хвоста"

© Depositphotos / Syda_ProductionsПожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. О постковидном синдроме могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.
По его словам, есть несколько теорий, объясняющих так называемый ковидный хвост. Так, его могут вызвать инфекционный процесс, который приводит к повреждению тканей, аутоиммунные реакции, поражение сосудов или склонность к образованию тромбов.

"Может сказаться и обострение таких заболеваний, как сахарный диабет, венозная недостаточность, артериальная гипертония, бронхиальная астма и других", — добавил медик.

Он отметил, что спектр проявления постковидного синдрома довольно широк: это проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, боль в суставах и мышцах, повышенная утомляемость.
"Со стороны дыхательной системы наблюдаются в основном одышка, надсадный сухой кашель, чувство тяжести за грудиной, невозможность глубоко вздохнуть, апноэ <…> Со стороны ЖКТ могут быть боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита", — пояснил эксперт.
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К наиболее серьезным осложнениям относятся проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда, подчеркнул Верткин.
Кроме того, вирус способен повреждать структуры головного мозга, проникая туда через обонятельные рецепторы. В частности, при воздействии на блуждающий нерв нарушается работа парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы.
"Следствием этого становятся тревожные расстройства, головные боли, головокружения, проблемы со сном, шум в ушах, потеря вкуса и обоняния, появление таких ощущений, как булавки, иглы и онемение", — заключил врач.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома.
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Распространение коронавирусаАркадий ВерткинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ВодовозовОбщество
 
 
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