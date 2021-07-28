https://ria.ru/20210728/karabakh-1743258985.html

Посол Азербайджана в России призвал Ереван подписать мирный договор

Посол Азербайджана в России призвал Ереван подписать мирный договор - РИА Новости, 28.07.2021

Посол Азербайджана в России призвал Ереван подписать мирный договор

Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:11

2021-07-28T13:11

2021-07-28T13:22

россия

полад бюльбюль оглы

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы."Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ", - сказал посол.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.По заявлению посла, Ереван затягивает урегулирование отношений с Баку. "Армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона", - заявил посол.По его словам, что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента то, "наверное, сегодня еще рано говорить об этом".По соглашению от 9 ноября 2020 года контингент размещен на пять лет."Миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи", - заявил Бюльбюль оглы."Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств", - добавил он.Ереван ранее заявлял, что привержен выполнению договоренностей по Карабаху, а также выступает за скорейшее возобновление переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ для решения проблемы статуса региона.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

https://ria.ru/20210728/granitsa-1743221371.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20210714/azerbaydzhan-1741242958.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире