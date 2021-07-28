13:11 28.07.2021 (обновлено: 13:22 28.07.2021)
Посол Азербайджана в России призвал Ереван подписать мирный договор
Посол Азербайджана в России Бюльбюль оглы: война в Карабахе закончилась, нужно договариваться о мире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Баку призывает Ереван подписать мирный договор, конструктивно подойти к вопросу делимитации границ, война в Карабахе закончилась, заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.
"Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ", - сказал посол.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
По заявлению посла, Ереван затягивает урегулирование отношений с Баку. "Армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона", - заявил посол.
По его словам, что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента то, "наверное, сегодня еще рано говорить об этом".
По соглашению от 9 ноября 2020 года контингент размещен на пять лет.
"Миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи", - заявил Бюльбюль оглы.
"Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств", - добавил он.
Ереван ранее заявлял, что привержен выполнению договоренностей по Карабаху, а также выступает за скорейшее возобновление переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ для решения проблемы статуса региона.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.