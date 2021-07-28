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Азербайджан согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией
Азербайджан согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией - РИА Новости, 28.07.2021
Азербайджан согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией
Азербайджан согласился с предложением России объявить с 10:00 прекращение огня на границе с Арменией, передает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:53
2021-07-28T11:13
безопасность
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Азербайджан согласился с предложением России объявить с 10:00 прекращение огня на границе с Арменией, передает Sputnik Азербайджан."Тем не менее армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать азербайджанские позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы", — заявило Минобороны Азербайджана.МИД Армении подтвердил договоренность с Баку и отметил, что сейчас ситуация на границе стабильная.Утром стороны обвинили друг друга в агрессии. В Азербайджане заявили о двоих раненых, а Армении — о трех погибших и двух пострадавших.Баку и Ереван постоянно обвиняют друг друга в обстреле позиций в приграничных районах, несмотря на соглашение о перемирии, подписанное при посредничестве России 10 ноября 2020 года. Оно положило конец боям в Нагорном Карабахе, которые начались в сентябре. В соответствии с документом, Армения передала под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
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безопасность, баку, азербайджан, армения, в мире
09:53 28.07.2021 (обновлено: 11:13 28.07.2021)
 
Азербайджан согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией

Азербайджан согласился на инициативу России о прекращении огня на границе с Арменией

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий в приграничном районе
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Министерство обороны Армении
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Азербайджан согласился с предложением России объявить с 10:00 прекращение огня на границе с Арменией, передает Sputnik Азербайджан.
"Тем не менее армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать азербайджанские позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы", — заявило Минобороны Азербайджана.
МИД Армении подтвердил договоренность с Баку и отметил, что сейчас ситуация на границе стабильная.
Утром стороны обвинили друг друга в агрессии. В Азербайджане заявили о двоих раненых, а Армении — о трех погибших и двух пострадавших.
Баку и Ереван постоянно обвиняют друг друга в обстреле позиций в приграничных районах, несмотря на соглашение о перемирии, подписанное при посредничестве России 10 ноября 2020 года. Оно положило конец боям в Нагорном Карабахе, которые начались в сентябре. В соответствии с документом, Армения передала под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 17:45Ситуация в Нагорном Карабахе
В МИД оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
 
БезопасностьБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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