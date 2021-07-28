https://ria.ru/20210728/granitsa-1743216257.html

Азербайджан согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией

Азербайджан согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией - РИА Новости, 28.07.2021

Азербайджан согласился объявить прекращение огня на границе с Арменией

Азербайджан согласился с предложением России объявить с 10:00 прекращение огня на границе с Арменией, передает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:53

2021-07-28T09:53

2021-07-28T11:13

безопасность

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733166225_123:0:1024:507_1920x0_80_0_0_4cefd293959c000673e0c7691aed18c1.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Азербайджан согласился с предложением России объявить с 10:00 прекращение огня на границе с Арменией, передает Sputnik Азербайджан."Тем не менее армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать азербайджанские позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы", — заявило Минобороны Азербайджана.МИД Армении подтвердил договоренность с Баку и отметил, что сейчас ситуация на границе стабильная.Утром стороны обвинили друг друга в агрессии. В Азербайджане заявили о двоих раненых, а Армении — о трех погибших и двух пострадавших.Баку и Ереван постоянно обвиняют друг друга в обстреле позиций в приграничных районах, несмотря на соглашение о перемирии, подписанное при посредничестве России 10 ноября 2020 года. Оно положило конец боям в Нагорном Карабахе, которые начались в сентябре. В соответствии с документом, Армения передала под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210617/granitsa-1737446638.html

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, баку, азербайджан, армения, в мире