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Около тысячи российских военных примут участие в учениях в Таджикистане
Около тысячи российских военных примут участие в учениях в Таджикистане - РИА Новости, 27.07.2021
Около тысячи российских военных примут участие в учениях в Таджикистане
Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем учении в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:42
2021-07-27T13:56
россия
армия
безопасность
в мире
центральный военный округ
афганистан
таджикистан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем учении в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО)."Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем тактическом учении воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана", - говорится в сообщении.Учение на полигоне Харб-Майдон пройдет в три этапа. В ходе первого этапа военнослужащие отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по уничтожению террористических бандформирований. На втором этапе будут выполнены совместные задачи по уничтожению вторгшихся условных бандгрупп. На заключительном этапе состоится уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы. На всех этапах учения командирами подразделений и штабом руководства будут отрабатываться тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.Основной целью учения является совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований при попытке пересечь государственную границу. Кроме того, планируется отработать вопросы управления в ходе ведения совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также повышения у личного состава морально-боевых качеств, психологической устойчивости и физической выносливости в условиях жаркого климата и горно-пустынной местности, уточняет ЦВО.Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, отмечает округ.В МИД РФ отмечали, что учения в Таджикистане - это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане о том, что существуют совместные силы, которые будут решать задачу поддержания безопасности.
https://ria.ru/20210722/tadzhikistan-1742317829.html
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740370275.html
https://ria.ru/20210611/voennye-1736613902.html
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россия, армия, безопасность, в мире, центральный военный округ, афганистан, таджикистан
13:42 27.07.2021 (обновлено: 13:56 27.07.2021)
 
Около тысячи российских военных примут участие в учениях в Таджикистане

ЦВО: около тысячи российских военных примут участие в трехстороннем учении на границе с Афганистаном

© AP Photo / Pavel GolovkinРоссийские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем учении в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
"Около 1 тысячи российских военнослужащих примут участие в трехстороннем тактическом учении воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана", - говорится в сообщении.
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Учение на полигоне Харб-Майдон пройдет в три этапа. В ходе первого этапа военнослужащие отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по уничтожению террористических бандформирований. На втором этапе будут выполнены совместные задачи по уничтожению вторгшихся условных бандгрупп. На заключительном этапе состоится уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы. На всех этапах учения командирами подразделений и штабом руководства будут отрабатываться тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.
Основной целью учения является совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований при попытке пересечь государственную границу. Кроме того, планируется отработать вопросы управления в ходе ведения совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также повышения у личного состава морально-боевых качеств, психологической устойчивости и физической выносливости в условиях жаркого климата и горно-пустынной местности, уточняет ЦВО.
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Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.
Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, отмечает округ.
В МИД РФ отмечали, что учения в Таджикистане - это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане о том, что существуют совместные силы, которые будут решать задачу поддержания безопасности.
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