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Символ Ленобласти Лосилий будет волонтером на выборах 2021 года
Символ Ленобласти Лосилий будет волонтером на выборах 2021 года - РИА Новости, 27.07.2021
Символ Ленобласти Лосилий будет волонтером на выборах 2021 года
Туристический символ Ленинградской области — лось Лосилий из Веппского леса станет волонтером на выборах в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T20:16
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ленинградская область
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Туристический символ Ленинградской области — лось Лосилий из Веппского леса станет волонтером на выборах в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Ленинградской области (Леноблизбирком) Михаил Лебединский.В качестве волонтера Лосилий может помочь избирателю подняться или спуститься по ступенькам на избирательном участке, проводить до места выдачи бюллетеней.По его словам, Лосилий из Вепсского леса с 2018 года является неофициальным туристическим символом Ленинградской области и давно завоевал симпатии жителей региона.
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ленинградская область, общество
20:16 27.07.2021
 

Символ Ленобласти Лосилий будет волонтером на выборах 2021 года

© Фото : Избирательная комиссия Ленинградской областиИзбирательную комиссию Ленинградской области посетил Лосилий из Вепсского леса
Избирательную комиссию Ленинградской области посетил Лосилий из Вепсского леса - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : Избирательная комиссия Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Туристический символ Ленинградской области — лось Лосилий из Веппского леса станет волонтером на выборах в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Ленинградской области (Леноблизбирком) Михаил Лебединский.
В качестве волонтера Лосилий может помочь избирателю подняться или спуститься по ступенькам на избирательном участке, проводить до места выдачи бюллетеней.
"Кроме того, присутствие Лосилия на избирательном участке поможет развлечь детей, родители которых пришли голосовать. Также Лосилий сможет выдавать избирателям средства индивидуальной защиты, проводить термометрию. А главное - символ Ленинградской области лично изнутри познакомится с работой избирательных комиссий", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, Лосилий из Вепсского леса с 2018 года является неофициальным туристическим символом Ленинградской области и давно завоевал симпатии жителей региона.
"В Ленинградской области на избирательных участках в дни голосования всегда присутствуют наши волонтеры, которые помогают пожилым людям и маломобильным гражданам. Уверен, деятельное присутствие Лосилия на любом из тысячи участков Ленинградской области в дни голосования 17, 18 и 19 сентября создаст доброжелательную, теплую обстановку и повысит активность наших избирателей", — подытожил Лебединский.
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