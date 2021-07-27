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Символ Ленобласти Лосилий будет волонтером на выборах 2021 года

Символ Ленобласти Лосилий будет волонтером на выборах 2021 года - РИА Новости, 27.07.2021

Символ Ленобласти Лосилий будет волонтером на выборах 2021 года

Туристический символ Ленинградской области — лось Лосилий из Веппского леса станет волонтером на выборах в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T20:16

2021-07-27T20:16

2021-07-27T20:16

ленинградская область

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Туристический символ Ленинградской области — лось Лосилий из Веппского леса станет волонтером на выборах в сентябре 2021 года, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии Ленинградской области (Леноблизбирком) Михаил Лебединский.В качестве волонтера Лосилий может помочь избирателю подняться или спуститься по ступенькам на избирательном участке, проводить до места выдачи бюллетеней.По его словам, Лосилий из Вепсского леса с 2018 года является неофициальным туристическим символом Ленинградской области и давно завоевал симпатии жителей региона.

https://ria.ru/20210722/lenoblast-1742347297.html

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ленинградская область, общество