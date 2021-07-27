https://ria.ru/20210727/portal-1743145201.html
В России запустили портал для обучения цифровым технологиям
В России запустили портал для обучения цифровым технологиям - РИА Новости, 27.07.2021
В России запустили портал для обучения цифровым технологиям
Образовательный ресурс готовкцифре.рф, на котором собраны сервисы по тестированию уровня цифровой грамотности и обучению работе с технологиями, заработал в... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:34
2021-07-27T17:34
2021-07-27T17:39
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
образование - общество
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Образовательный ресурс готовкцифре.рф, на котором собраны сервисы по тестированию уровня цифровой грамотности и обучению работе с технологиями, заработал в России, сообщает пресс-служба Минцифры РФ."В рамках национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф. Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями", - говорится в сообщении.На ресурсе, как указывает министерство, собраны более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в "цифре", безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное и критическое мышление. Информация представлена в различных форматах."Сервис готовкцифре.рф позволит жителям страны оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать о возможностях онлайн-среды и сформировать необходимые в повседневной жизни IT-навыки", - отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Татьяна Трубникова, слова которой приводятся в сообщении.В создании ресурса участвовали 18 компаний, которые в марте текущего года объединились в консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. В частности, в него вошли Сбер, НИУ ВШЭ, "Мегафон", "Ростелеком", РЖД. По данным Минцифры, наполнение портала будет продолжаться совместно с партнерами – компаниями "Яндекс", Mail.ru Group, "Почта России" и "Газпром нефть".
https://ria.ru/20210723/mishustin-1742489800.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, образование - общество, общество
17:34 27.07.2021 (обновлено: 17:39 27.07.2021)
В России запустили портал для обучения цифровым технологиям
Минцифры: портал для обучения навыкам работы с цифровыми технологиям запущен в России
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Образовательный ресурс готовкцифре.рф
, на котором собраны сервисы по тестированию уровня цифровой грамотности и обучению работе с технологиями, заработал в России
, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
"В рамках национальной программы "Цифровая экономика" Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф. Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями", - говорится в сообщении.
На ресурсе, как указывает министерство, собраны более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в "цифре", безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное и критическое мышление. Информация представлена в различных форматах.
"Сервис готовкцифре.рф позволит жителям страны оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать о возможностях онлайн-среды и сформировать необходимые в повседневной жизни IT-навыки", - отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Татьяна Трубникова, слова которой приводятся в сообщении.
В создании ресурса участвовали 18 компаний, которые в марте текущего года объединились в консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. В частности, в него вошли Сбер, НИУ ВШЭ, "Мегафон", "Ростелеком", РЖД. По данным Минцифры, наполнение портала будет продолжаться совместно с партнерами – компаниями "Яндекс", Mail.ru Group, "Почта России" и "Газпром нефть".