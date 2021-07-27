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"Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры?

"Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры? - РИА Новости, 27.07.2021

"Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры?

Часто родители волнуются, если ребенок вдруг начинает увлекаться компьютерными играми, вместо того, чтобы (например) почитать книгу. Оправдана ли родительская тревога? Какие навыки, применимые в реальном мире ребенок может получить в компьютерных играх? Сколько времени играть не вредно, а возможно, даже полезно?

2021-07-27T11:00

2021-07-27T11:00

2021-07-27T15:28

социальный навигатор

сн_образование

это надолго

воспитание детей

компьютерные игры

подкаст

психология

дети

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"Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры? Часто родители волнуются, если ребенок вдруг начинает увлекаться компьютерными играми, вместо того, чтобы (например) почитать книгу. Оправдана ли родительская тревога? Какие навыки, применимые в реальном мире ребенок может получить в компьютерных играх? Сколько времени играть не вредно, а возможно, даже полезно? audio/mpeg

"Это надолго". Чему (хорошему) могут научить детей компьютерные игры? Часто родители волнуются, если ребенок вдруг начинает увлекаться компьютерными играми, вместо того, чтобы (например) почитать книгу. Оправдана ли родительская тревога? Какие навыки, применимые в реальном мире ребенок может получить в компьютерных играх? Сколько времени играть не вредно, а возможно, даже полезно? audio/mpeg

Каким полезным в реальном мире навыкам могут научить ребенка компьютерные игры рассказывают эксперты: руководитель методического отдела школы программистов для детей "Код Класс" Никита Бледнов и учитель 1 категории, преподаватель информатики московской школы №1576 Ирина Целикова.01:50 Можно ли чему-то научиться, играя в "стрелялки"?04:10 Игры развивают умение работать в команде04:45 Практические применения "Майнкрафт" и других компьютерных игр08:40 "Когда ребенок находится в комфортной среде он расскажет о себе гораздо больше"12:15 Геймификация в образовании19:00 Провоцируют ли игры агрессию?20:25 Как контролировать время, отведенное на игры и определить подходит ли игра по возрасту?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, аудио, воспитание детей, компьютерные игры, подкаст, психология, дети, школа, общество