https://ria.ru/20210727/krym-1743087840.html

В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму

В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021

В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму

Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра является интересным, хотя и не простым, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T13:07

2021-07-27T13:07

2021-07-27T13:17

россия

сергей цеков

совет федерации рф

кипр

северный кипр

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра является интересным, хотя и не простым, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова профессора Стамбульского университета о признании Турцией Крыма в обмен на признание Россией серверных территорий Кипра турецким."Это интересная точка зрения для нас в вопросе признания Крыма. Но признание Северного Кипра в обмен на это - вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть", - заявил сенатор.При этом он подчеркнул, что необходимо решать вопрос непризнанных территорий не по-отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом. "Этот вопрос необходимо решать, после Второй мировой войны, установившей главенствующим принцип территориальной целостности, прошло много времени, и надо уже вести речь не об этом принципе, а о принципе самоопределения народов и территорий", - убеждён сенатор.

https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html

россия

кипр

северный кипр

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россия, сергей цеков, совет федерации рф, кипр, северный кипр, в мире