https://ria.ru/20210727/krym-1743087840.html
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму
Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра является интересным, хотя и не простым, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:07
2021-07-27T13:07
2021-07-27T13:17
россия
сергей цеков
совет федерации рф
кипр
северный кипр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра является интересным, хотя и не простым, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова профессора Стамбульского университета о признании Турцией Крыма в обмен на признание Россией серверных территорий Кипра турецким."Это интересная точка зрения для нас в вопросе признания Крыма. Но признание Северного Кипра в обмен на это - вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть", - заявил сенатор.При этом он подчеркнул, что необходимо решать вопрос непризнанных территорий не по-отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом. "Этот вопрос необходимо решать, после Второй мировой войны, установившей главенствующим принцип территориальной целостности, прошло много времени, и надо уже вести речь не об этом принципе, а о принципе самоопределения народов и территорий", - убеждён сенатор.
https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html
россия
кипр
северный кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей цеков, совет федерации рф, кипр, северный кипр, в мире
13:07 27.07.2021 (обновлено: 13:17 27.07.2021)
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму
Сенатор Цеков: предложение Турции по Крыму — интересное, хоть и не простое