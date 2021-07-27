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В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму - РИА Новости, 27.07.2021
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму
Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра является интересным, хотя и не простым, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T13:07
2021-07-27T13:17
россия
сергей цеков
совет федерации рф
кипр
северный кипр
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра является интересным, хотя и не простым, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова профессора Стамбульского университета о признании Турцией Крыма в обмен на признание Россией серверных территорий Кипра турецким."Это интересная точка зрения для нас в вопросе признания Крыма. Но признание Северного Кипра в обмен на это - вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть", - заявил сенатор.При этом он подчеркнул, что необходимо решать вопрос непризнанных территорий не по-отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом. "Этот вопрос необходимо решать, после Второй мировой войны, установившей главенствующим принцип территориальной целостности, прошло много времени, и надо уже вести речь не об этом принципе, а о принципе самоопределения народов и территорий", - убеждён сенатор.
https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html
россия
кипр
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россия, сергей цеков, совет федерации рф, кипр, северный кипр, в мире
13:07 27.07.2021 (обновлено: 13:17 27.07.2021)
 
В Совфеде ответили на идею Турции о сделке по Крыму

Сенатор Цеков: предложение Турции по Крыму — интересное, хоть и не простое

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра является интересным, хотя и не простым, заявил РИА Новости сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова профессора Стамбульского университета о признании Турцией Крыма в обмен на признание Россией серверных территорий Кипра турецким.
"Это интересная точка зрения для нас в вопросе признания Крыма. Но признание Северного Кипра в обмен на это - вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть", - заявил сенатор.
При этом он подчеркнул, что необходимо решать вопрос непризнанных территорий не по-отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом. "Этот вопрос необходимо решать, после Второй мировой войны, установившей главенствующим принцип территориальной целостности, прошло много времени, и надо уже вести речь не об этом принципе, а о принципе самоопределения народов и территорий", - убеждён сенатор.
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В Кремле отвергли идею сделки с Турцией по Крыму
 
РоссияСергей ЦековСовет Федерации РФКипрСеверный КипрВ мире
 
 
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