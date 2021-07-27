12:49 27.07.2021 (обновлено: 12:51 27.07.2021)
В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака
Пресс-секретарь Песков: Кремль будет мониторить ситуацию с уходом США из Ирака
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака, сообщил, что Кремль будет мониторить ситуацию, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория.
Ранее Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*.
"Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски.
"Сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно", - добавил Песков.
"Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, могут ли в Ираке быть какие-то силы, которые сейчас запрещены в России, но с которыми потенциально могут быть переговоры.
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.