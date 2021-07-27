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В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака
В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака - РИА Новости, 27.07.2021
В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака, сообщил, что Кремль будет мониторить ситуацию, так как не хотелось бы, чтобы к... РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T12:49
2021-07-27T12:51
россия
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
джо байден
дмитрий песков
багдад (город)
ирак
сша
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака, сообщил, что Кремль будет мониторить ситуацию, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория.Ранее Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*."Сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно", - добавил Песков."Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, могут ли в Ираке быть какие-то силы, которые сейчас запрещены в России, но с которыми потенциально могут быть переговоры.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210726/irak-1743014118.html
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россия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, джо байден, дмитрий песков, багдад (город), ирак, сша, в мире
12:49 27.07.2021 (обновлено: 12:51 27.07.2021)
 
В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака

Пресс-секретарь Песков: Кремль будет мониторить ситуацию с уходом США из Ирака

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака, сообщил, что Кремль будет мониторить ситуацию, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория.
Ранее Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*.
"Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски.
"Сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно", - добавил Песков.
"Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, могут ли в Ираке быть какие-то силы, которые сейчас запрещены в России, но с которыми потенциально могут быть переговоры.
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Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииДжо БайденДмитрий ПесковБагдад (город)ИракСШАВ мире
 
 
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