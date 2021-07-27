https://ria.ru/20210727/irak-1743083341.html

В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака

В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака - РИА Новости, 27.07.2021

В Кремле прокомментировали заявление Байдена об уходе из Ирака

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака, сообщил, что Кремль будет мониторить ситуацию, так как не хотелось бы, чтобы к... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T12:49

2021-07-27T12:49

2021-07-27T12:51

россия

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

джо байден

дмитрий песков

багдад (город)

ирак

сша

в мире

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака, сообщил, что Кремль будет мониторить ситуацию, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория.Ранее Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ*."Сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно", - добавил Песков."Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, могут ли в Ираке быть какие-то силы, которые сейчас запрещены в России, но с которыми потенциально могут быть переговоры.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210726/irak-1743014118.html

https://ria.ru/20210727/irak-1743049620.html

россия

багдад (город)

ирак

сша

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россия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, джо байден, дмитрий песков, багдад (город), ирак, сша, в мире