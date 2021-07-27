Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
Суд продлил арест жене рэпера Картрайта Марине Кохал, обвиняемой в его убийстве, до ноября
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил арест обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал до конца октября, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Марины Кохал сроком по 30.10.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Отмечается, что сторона обвинения единодушно просила суд продлить меру. Защита просила избрать домашний арест, либо иную меру, не связанную с лишением свободы. Адвокаты ссылались на волокиту следствия, идентичные основания для продления мер, назначение повторных экспертиз с постоянно сдвигаемыми сроками окончания, отсутствие причины смерти потерпевшего, шаблонность ходатайств.
Ранее Смольнинский районный суд продлил срок содержания под стражей Кохал до конца июля. Так как в конце июля исполняется год как Кохал был избран арест, то продление меры пресечения сейчас будет заниматься городской суд Санкт-Петербурга.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко. Было назначено и проведено три комплексных судебных экспертизы останков тела Юшко, по результатам двух первых экспертиз не удалось установить причину смерти рэпера, но они показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена третья дополнительная экспертиза.