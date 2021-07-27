https://ria.ru/20210727/arest-1743117042.html

Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве

Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве - РИА Новости, 27.07.2021

Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал до конца... РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T15:44

2021-07-27T15:44

2021-07-27T15:44

марина кохал

энди картрайт

санкт-петербургский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил арест обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал до конца октября, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Марины Кохал сроком по 30.10.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Отмечается, что сторона обвинения единодушно просила суд продлить меру. Защита просила избрать домашний арест, либо иную меру, не связанную с лишением свободы. Адвокаты ссылались на волокиту следствия, идентичные основания для продления мер, назначение повторных экспертиз с постоянно сдвигаемыми сроками окончания, отсутствие причины смерти потерпевшего, шаблонность ходатайств.Ранее Смольнинский районный суд продлил срок содержания под стражей Кохал до конца июля. Так как в конце июля исполняется год как Кохал был избран арест, то продление меры пресечения сейчас будет заниматься городской суд Санкт-Петербурга.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко. Было назначено и проведено три комплексных судебных экспертизы останков тела Юшко, по результатам двух первых экспертиз не удалось установить причину смерти рэпера, но они показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена третья дополнительная экспертиза.

https://ria.ru/20210405/peterburzhets-1604256752.html

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html

санкт-петербург

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марина кохал, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия