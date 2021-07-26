https://ria.ru/20210726/metro-1742915276.html
Беглов рассказал о планах по развитию метро в Петербурге
Беглов рассказал о планах по развитию метро в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2021
Беглов рассказал о планах по развитию метро в Петербурге
Шесть станций метро могут открыть в Санкт-Петербурге в 2024 году при дополнительных инвестициях в 130 миллиардов рублей, заявил губернатор города Александр... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:40
2021-07-26T13:40
2021-07-26T13:56
владимир путин
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Шесть станций метро могут открыть в Санкт-Петербурге в 2024 году при дополнительных инвестициях в 130 миллиардов рублей, заявил губернатор города Александр Беглов.Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла."При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций (объем финансирования порядка 130 миллиардов рублей)", - рассказал Беглов на совещании.Он добавил, что также есть возможность открыть одну станцию метро в городе Кудрово в Ленинградской области, на территории, которая граничит с Петербургом, необходимый объем финансирования - 31 миллиард рублей.Также, по словам Беглова, еще в 41 миллиард рублей обойдется строительство метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20210726/transport-1742915988.html
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владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество
13:40 26.07.2021 (обновлено: 13:56 26.07.2021)
Беглов рассказал о планах по развитию метро в Петербурге
Губернатор Беглов: шесть станций метро могут открыть в Петербурге в 2024 году при допинвестициях