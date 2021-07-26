https://ria.ru/20210726/kurily-1742962955.html

Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы

Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021

Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы

Читатели газеты "Санкэй" возмутились реакцией японских властей на рабочую поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:00

2021-07-26T17:00

2021-07-26T18:15

кацунобу като

россия

михаил галузин

михаил мишустин

курильские острова

дмитрий песков

токио

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели газеты "Санкэй" возмутились реакцией японских властей на рабочую поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.Ранее генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като выразил сожаление в связи с приездом главы российского правительства на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Като также напомнил о позиции Токио, считающего эти территории своими.Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД, чтобы выразить протест.Комментируя эти заявления, пользователи сайта "Санкэй" признали, что суверенитет Москвы над островами неоспорим."Мы уже давно проиграли борьбу за эти территории! Наша правящая Либерально-демократическая партия давно их уступила Москве! Теперь уже поздно выражать все эти "сожаления", — констатировал lizeert."Снова всего лишь "глубокое сожаление". И так вот с нами всегда!" — заявил mak."Единственный вывод из всего этого: у премьера Суги нет никакого собственного видения внешней политики Японии. Снова все возвращается к слепому следованию за Америкой. Вот Россия и Китай и издеваются над нами", — отметил ryo.Вы думаете, кто-нибудь в России этого Като слушает? Да ни в жизнь! Все это рассчитано только на внутриполитическую возню и интриги в Японии. А имидж нашей страны страдает!" — подчеркнул yan."А больше Като сказать нечего?" — выразил сожаление cti.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Он добавил, что позиция Москвы по принадлежности Курил неоднократно доводилась до японских коллег во время переговоров на самых разных уровнях, в том числе и на высшем.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210724/kurily-1742721354.html

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кацунобу като, россия, михаил галузин, михаил мишустин, курильские острова, дмитрий песков, токио, в мире