Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/kurily-1742962955.html
Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы
Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021
Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы
Читатели газеты "Санкэй" возмутились реакцией японских властей на рабочую поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:00
2021-07-26T18:15
кацунобу като
россия
михаил галузин
михаил мишустин
курильские острова
дмитрий песков
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742857917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebf90c7056c1c8615dd0542b9dd9328c.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели газеты "Санкэй" возмутились реакцией японских властей на рабочую поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.Ранее генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като выразил сожаление в связи с приездом главы российского правительства на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Като также напомнил о позиции Токио, считающего эти территории своими.Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД, чтобы выразить протест.Комментируя эти заявления, пользователи сайта "Санкэй" признали, что суверенитет Москвы над островами неоспорим."Мы уже давно проиграли борьбу за эти территории! Наша правящая Либерально-демократическая партия давно их уступила Москве! Теперь уже поздно выражать все эти "сожаления", — констатировал lizeert."Снова всего лишь "глубокое сожаление". И так вот с нами всегда!" — заявил mak."Единственный вывод из всего этого: у премьера Суги нет никакого собственного видения внешней политики Японии. Снова все возвращается к слепому следованию за Америкой. Вот Россия и Китай и издеваются над нами", — отметил ryo.Вы думаете, кто-нибудь в России этого Като слушает? Да ни в жизнь! Все это рассчитано только на внутриполитическую возню и интриги в Японии. А имидж нашей страны страдает!" — подчеркнул yan."А больше Като сказать нечего?" — выразил сожаление cti.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Он добавил, что позиция Москвы по принадлежности Курил неоднократно доводилась до японских коллег во время переговоров на самых разных уровнях, в том числе и на высшем.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210724/kurily-1742721354.html
https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html
https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html
https://ria.ru/20210424/voyna-1729730878.html
россия
курильские острова
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742857917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b91da30fe642b51c0b21ce0ef4bbd57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кацунобу като, россия, михаил галузин, михаил мишустин, курильские острова, дмитрий песков, токио, в мире
17:00 26.07.2021 (обновлено: 18:15 26.07.2021)
 
Японцев разозлила реакция Токио на поездку Мишустина на Курилы

Читатели газеты "Санкэй": мы давно проиграли борьбу за Курилы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели газеты "Санкэй" возмутились реакцией японских властей на рабочую поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.
Ранее генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като выразил сожаление в связи с приездом главы российского правительства на "северные территории" — так Токио называет российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Като также напомнил о позиции Токио, считающего эти территории своими.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 19:00
Японцы понадеялись на крах России, чтобы "вернуть" Курилы
Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД, чтобы выразить протест.
Комментируя эти заявления, пользователи сайта "Санкэй" признали, что суверенитет Москвы над островами неоспорим.
"Мы уже давно проиграли борьбу за эти территории! Наша правящая Либерально-демократическая партия давно их уступила Москве! Теперь уже поздно выражать все эти "сожаления", — констатировал lizeert.
"Снова всего лишь "глубокое сожаление". И так вот с нами всегда!" — заявил mak.
Курилы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 03:18
Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма
"Единственный вывод из всего этого: у премьера Суги нет никакого собственного видения внешней политики Японии. Снова все возвращается к слепому следованию за Америкой. Вот Россия и Китай и издеваются над нами", — отметил ryo.
Вы думаете, кто-нибудь в России этого Като слушает? Да ни в жизнь! Все это рассчитано только на внутриполитическую возню и интриги в Японии. А имидж нашей страны страдает!" — подчеркнул yan.
"А больше Като сказать нечего?" — выразил сожаление cti.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Он добавил, что позиция Москвы по принадлежности Курил неоднократно доводилась до японских коллег во время переговоров на самых разных уровнях, в том числе и на высшем.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 11:38
Японцы назвали виновного в том, что Курилы до сих пор принадлежат России
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Корабли морских сил самообороны Японии прибыли во Владивосток - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 02:40
"Все кончено": японцы испугались из-за российских танков на Курилах
 
Кацунобу КатоРоссияМихаил ГалузинМихаил МишустинКурильские островаДмитрий ПесковТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Лента новостейМолния