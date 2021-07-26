https://ria.ru/20210726/kurily-1742912061.html

В Госдуме оценили предложения Мишустина по Курилам

В Госдуме оценили предложения Мишустина по Курилам - РИА Новости, 26.07.2021

В Госдуме оценили предложения Мишустина по Курилам

Предложения премьера РФ Михаила Мишустина по поддержке экономики Курил важны внутри страны, где "огромные ресурсы омертвлены в разного рода фондах", заявил... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:24

2021-07-26T13:24

2021-07-26T13:24

россия

дмитрий новиков

михаил мишустин

кпрф

госдума рф

курильские острова

амурская область

токио

в мире

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Предложения премьера РФ Михаила Мишустина по поддержке экономики Курил важны внутри страны, где "огромные ресурсы омертвлены в разного рода фондах", заявил первый заместитель председателя международного комитета ГД Дмитрий Новиков (КПРФ), также он поприветствовал шаги главы кабмина.Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освобождения от предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов. Кроме того, он считает, что специальный экономический режим на островах позволит заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию."Правительство совершает шаги, направленные на развитие данных территорий. Это, конечно, наш внутренний вопрос", - заявил Новиков.Данные шаги премьера можно приветствовать, отметил парламентарий."Россия большая страна, ее развитие трудно считать равномерным. В советское время Дальний Восток развивался, это я говорю как дельневосточник (политик родился в Хабаровске, жил и работал в Амурской области). К сожалению, за последние десятилетия, начиная с "лихих девяностых" ситуация ухудшается. Идет отток населения, мы многое потеряли. Это вопрос (предложений по поддержки экономики островов) даже не прав, а обязанностей Мишустина", - сообщил Новиков.По его словам, теперь необходимо смотреть, будут ли предложенные меры работать, "будут ли их настойчиво и творчески реализовывать те, кто за них отвечает".При этом он обратил внимание, что в Японии вопрос "Северных территорий", как там называют Курильские острова, к сожалению, все внутриполитические силы страны воспринимают с близких позиций (о переходе территорий Токио)."Это их проблемы. А наши – сделать все, чтобы население дальневосточных территорий не сокращалось. Потенциал у нашей страны есть, есть огромные ресурсы, которые заморожены, омертвлены в разного рода фондах. Если эти деньги там будут работать, мы получим не только увеличение уровня жизни там и стимул к приезду туда людей, но будут запускаться механизмы экономического роста, который так стране необходим", - добавил Новиков.Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.

https://ria.ru/20210726/peskov-1742903583.html

https://ria.ru/20210726/kurily-1742867350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/kurily-1742870902.html

россия

курильские острова

амурская область

токио

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россия, дмитрий новиков, михаил мишустин, кпрф, госдума рф, курильские острова, амурская область, токио, в мире