В Госдуме оценили предложения Мишустина по Курилам
Депутат Новиков: предложения премьера Мишустина по поддержке экономики Курил важны внутри страны
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Предложения премьера РФ Михаила Мишустина по поддержке экономики Курил важны внутри страны, где "огромные ресурсы омертвлены в разного рода фондах", заявил первый заместитель председателя международного комитета ГД Дмитрий Новиков (КПРФ), также он поприветствовал шаги главы кабмина.
Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освобождения от предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов. Кроме того, он считает, что специальный экономический режим на островах позволит заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию.
"Правительство совершает шаги, направленные на развитие данных территорий. Это, конечно, наш внутренний вопрос", - заявил Новиков.
Данные шаги премьера можно приветствовать, отметил парламентарий.
"Россия большая страна, ее развитие трудно считать равномерным. В советское время Дальний Восток развивался, это я говорю как дельневосточник (политик родился в Хабаровске, жил и работал в Амурской области). К сожалению, за последние десятилетия, начиная с "лихих девяностых" ситуация ухудшается. Идет отток населения, мы многое потеряли. Это вопрос (предложений по поддержки экономики островов) даже не прав, а обязанностей Мишустина", - сообщил Новиков.
По его словам, теперь необходимо смотреть, будут ли предложенные меры работать, "будут ли их настойчиво и творчески реализовывать те, кто за них отвечает".
При этом он обратил внимание, что в Японии вопрос "Северных территорий", как там называют Курильские острова, к сожалению, все внутриполитические силы страны воспринимают с близких позиций (о переходе территорий Токио).
"Это их проблемы. А наши – сделать все, чтобы население дальневосточных территорий не сокращалось. Потенциал у нашей страны есть, есть огромные ресурсы, которые заморожены, омертвлены в разного рода фондах. Если эти деньги там будут работать, мы получим не только увеличение уровня жизни там и стимул к приезду туда людей, но будут запускаться механизмы экономического роста, который так стране необходим", - добавил Новиков.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.