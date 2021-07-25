https://ria.ru/20210725/slavyane-1742614803.html

"Киевский Олимп": кому на самом деле поклонялись древние славяне

"Киевский Олимп": кому на самом деле поклонялись древние славяне - РИА Новости, 25.07.2021

"Киевский Олимп": кому на самом деле поклонялись древние славяне

В конце июля начинаются Перуницы — народные празднества с дохристианскими корнями в честь бога Перуна. Но сегодня ученые сомневаются, что до Крещения Руси... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:00

2021-07-25T08:00

2021-07-25T08:04

религия и мировоззрение

георгий победоносец

владимир

киев

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Никита Бизин. В конце июля начинаются Перуницы — народные празднества с дохристианскими корнями в честь бога Перуна. Но сегодня ученые сомневаются, что до Крещения Руси вообще была эта традиция. Возможно, и о других божествах — Свароге, Даждьбоге и Мокоши — наши предки тоже не знали, а весь этот пантеон придумали историки. В кого действительно верили древние славяне — в материале РИА Новости.День верховного божестваСейчас Перуницы отмечают разве что в глухих деревнях, где сохранили дореволюционное предание. И еще родноверы (направление в неоязычестве), которые, как они говорят, "возрождают забытые традиции". Главный бог у них — Перун, покровитель воинов и громовержец.Поэтому празднуют "по-военному": с кулачными боями, метанием ножей и фехтованием на мечах. Играют в "коняшки" и перетягивание каната. Неотъемлемый элемент торжеств — танцы.Кульминация — факельное шествие к огромному погребальному костру, который в старину называли тризной. По словам неоязычников, таким образом происходит ритуальное погребение Перуна и "прославление воинов-предков".Сам обряд изобилует деталями. Движения, костюмы и слова — все имеет значение. И невольно возникает вопрос: неужели точно так же праздновали больше тысячи лет назад? Родноверы заявляют, что основную часть предания удалось сохранить. Правда, исследователи очень в этом сомневаются.Единый пантеонСлавяне, как и любой другой народ, верили в демонов и духов, живущих бок о бок с человеком. И в богов — существ высшего порядка. Но известно о них немного. Имена Перуна, Сварога или Мокоши в первую очередь знакомы по "Повести временных лет", составленной спустя век после Крещения Руси.Чаще всего в ней фигурирует Перун. Летописец упоминает его в связи с походом князя Игоря на Византию. Тогда правитель заключил договор с могущественным греческим государством."Аще ли кто от князь (византийцев. — Прим. ред.) или от людий русских преступить се, еже есть написано, будет достоин своим оружием умрети и да будет клят от Бога (христианского. — Прим. ред.) и от Перуна", — гласит хроника.Известно также, что на Перуновом холме в Киеве находился идол божества. На нем скрепляли важные договоры, в том числе и межгосударственные.На основе этих данных ученые предположили, что Перун был главным богом. Но только для киевлян. Другие многочисленные славянские племена поклонялись собственным божкам.Их имена могли остаться неизвестными, если бы не знаменитая религиозная реформа князя Владимира. Примерно в 980-м он задумал создать "единый славянский пантеон" во главе с Перуном. Ради этого со всех краев Руси свез в Киев идолов, соорудив под них святилище. Ход был во многом политическим: правитель показал, что подчинил себе все земли и "их небесных покровителей"."И начал княжить Владимир в Киеве один, и поставил идолы на холме, вне теремного двора: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Сварога, Хорса (и) Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь", — сказано в "Повести временных лет".Считают, что каждый бог имел свою "специальность". От Мокоши, например, зависел урожай. Даждьбог насылал дожди, а Стрибог — ветер. Но на самом деле хроники ничего об этом не говорят. Подобное разделение появилось позже — скорее всего, его добавили переписчики."Летописи — это же сплошной текст без пробелов и разделений слов. Естественно, что переписчик или тот, кто читал рукопись, сталкивался со множеством спорных моментов. И истолковывал их неверно", — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Из людей в боги и обратноИменно ошибка переписчиков могла изменить некоторых богов до неузнаваемости. Тот же Даждьбог на самом деле именовался иначе. По всей видимости, его звали Дажьбог и он был вовсе не покровителем дождя. В "Слове о полку Игореве" всех князей называют "дажьбожиими сынами", то есть это божество считали предком всех людей.Не исключено, что оно было отцом и всех богов — хотя таковым обычно признают владыку солнца Ярилу. Но вот что удивительно: ни о нем, ни о не менее популярном Велесе (покровителе скота) домонгольские хроники не упоминают. Однако ученые не сомневаются — божества с такими функциями все же существовали, но под другими именами.Проблема, по словам Дороховой, в том, что после крещения Руси священники пытались сблизиться с народом, дабы просветить в новой вере. Поэтому в проповедях использовали знакомые образы."Святые, пророки и праведники заменили собой более древних персонажей. Функции языческих богов перешли к ним. Нам известно, что святой Георгий Победоносец, например, стал покровителем пастухов. А вот вместо кого — мы точно не знаем", — отмечает фольклорист.То же относится и к святому Пантелеимону Целителю. Он, как предполагает специалист, вполне мог заменить какое-нибудь божество ведунов или волхвов."Это христианский святой, но в народе его считали покровителем знахарей, — объясняет Дорохова.— А те нередко прибегали к магии и в заклинаниях призывали его имя".Новые "старые боги"Казалось бы, за несколько столетий Русь окончательно забыла о дохристианских богах. Но сведения о них остались в различных средневековых книгах. Известные всем персонажи дошли до нас благодаря "Киевскому синопсису" — сборнику хроник второй половины XVII века. Помимо упомянутых в "Повести временных лет" Перуна, Мокоши, Дажьбога, Стрибога, Сварога и Хорса, там есть такие божества, как Лада, Позвизд, Купало и Ярило.Но исследователи установили, что эти образы — выдумка авторов, исказивших имена богов, которым поклонялись балтийские племена. Ведь известно, что Киев долгое время входил в состав Великого княжества Литовского.Однако именно сведениями синопсиса воспользовались двести лет спустя. Как полагает Дорохова, известных ныне богов придумали кабинетные ученые."Необходимо было создать героическую русскую народность. Поэтому из традиционной культуры сразу выкинули все нежелательное — то, что ее принижало, — поясняет она. — Это была волна грандиозных фальсификаций. Считали, нет ничего страшного в том, чтобы что-то дописать, досочинить в истории".Из-за нехватки данных о дохристианских верованиях за образец взяли греческую мифологию. Так Перун стал метателем молний, Мокошь — прекрасной покровительницей любви, "славянской Афродитой". А Сварог — русской версией бога-кузнеца Гермеса.Тогда же с подачи русских писателей появились и известные всем "древние" сказочные персонажи: Иван-дурак, Баба-яга, леший, водяной. Но когда именно — мало кто задумывается, и неясно, поклонялись ли они на самом деле богам из учебников истории. По мнению ученых, точно ответить на этот вопрос уже вряд ли получится.

https://ria.ru/20130728/952329086.html

владимир

киев

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георгий победоносец, владимир, киев