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В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова - РИА Новости, 25.07.2021
В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала флота Ивана Исакова в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:36
2021-07-25T14:36
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала флота Ивана Исакова в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России."Российский миротворческий контингент в городе Степанакерт Нагорного Карабаха принял участие в митинге памяти. В городе Степанакерт в честь празднования в России 325-летия образования ВМФ военнослужащие миротворческого контингента, представители духовенства, студенты и школьники почтили память Героя Советского Союза, адмирала флота Ивана Исакова", - говорится в сообщении.Уточняется, что участники митинга возложили цветы к бюсту героя, установленному на улице, носящей его имя, и почтили память минутой молчания.В ведомстве отметили, что адмирал Исаков – один из самых известных советских военачальников, который внес большой вклад в победу во Второй мировой войне и в развитие советского флота.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210725/parad-1742797277.html
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нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, безопасность
14:36 25.07.2021
 
В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова

Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала Ивана Исакова в Карабахе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала флота Ивана Исакова в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
"Российский миротворческий контингент в городе Степанакерт Нагорного Карабаха принял участие в митинге памяти. В городе Степанакерт в честь празднования в России 325-летия образования ВМФ военнослужащие миротворческого контингента, представители духовенства, студенты и школьники почтили память Героя Советского Союза, адмирала флота Ивана Исакова", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что участники митинга возложили цветы к бюсту героя, установленному на улице, носящей его имя, и почтили память минутой молчания.
В ведомстве отметили, что адмирал Исаков – один из самых известных советских военачальников, который внес большой вклад в победу во Второй мировой войне и в развитие советского флота.
"Название "Адмирал флота Советского Союза Исаков" носил один из больших противолодочных кораблей ВМФ. Имя его присвоено также подводной горе в Тихом океане, которую открыли советские океанографы. Именем адмирала Исакова названы улица в столице Нагорного Карабаха городе Степанакерте, совхозы в Мартунинском и Мардакертском районах Карабаха", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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