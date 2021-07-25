В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала Ивана Исакова в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала флота Ивана Исакова в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России.
"Российский миротворческий контингент в городе Степанакерт Нагорного Карабаха принял участие в митинге памяти. В городе Степанакерт в честь празднования в России 325-летия образования ВМФ военнослужащие миротворческого контингента, представители духовенства, студенты и школьники почтили память Героя Советского Союза, адмирала флота Ивана Исакова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники митинга возложили цветы к бюсту героя, установленному на улице, носящей его имя, и почтили память минутой молчания.
В ведомстве отметили, что адмирал Исаков – один из самых известных советских военачальников, который внес большой вклад в победу во Второй мировой войне и в развитие советского флота.
"Название "Адмирал флота Советского Союза Исаков" носил один из больших противолодочных кораблей ВМФ. Имя его присвоено также подводной горе в Тихом океане, которую открыли советские океанографы. Именем адмирала Исакова названы улица в столице Нагорного Карабаха городе Степанакерте, совхозы в Мартунинском и Мардакертском районах Карабаха", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.