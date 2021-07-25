https://ria.ru/20210725/karabakh-1742798371.html

В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова

В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова - РИА Новости, 25.07.2021

В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова

Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала флота Ивана Исакова в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T14:36

2021-07-25T14:36

2021-07-25T14:36

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские миротворцы приняли участие в митинге памяти адмирала флота Ивана Исакова в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны России."Российский миротворческий контингент в городе Степанакерт Нагорного Карабаха принял участие в митинге памяти. В городе Степанакерт в честь празднования в России 325-летия образования ВМФ военнослужащие миротворческого контингента, представители духовенства, студенты и школьники почтили память Героя Советского Союза, адмирала флота Ивана Исакова", - говорится в сообщении.Уточняется, что участники митинга возложили цветы к бюсту героя, установленному на улице, носящей его имя, и почтили память минутой молчания.В ведомстве отметили, что адмирал Исаков – один из самых известных советских военачальников, который внес большой вклад в победу во Второй мировой войне и в развитие советского флота.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210725/parad-1742797277.html

https://ria.ru/20210725/shoygu-1742791913.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, безопасность