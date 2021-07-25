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"Русское идеальное" с "Пьяным забором": каким получилось "Архстояние-2021"

"Русское идеальное" с "Пьяным забором": каким получилось "Архстояние-2021" - РИА Новости, 25.07.2021

"Русское идеальное" с "Пьяным забором": каким получилось "Архстояние-2021"

В выходные, с 23 по 25 июля, в Калужской области проводят XVI фестиваль "Архстояние". Тема в этом году — "Личное": художники рассуждают о том, как пандемия... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:00

2021-07-25T08:00

2021-07-25T11:52

культура

куда поехать в выходные

россия

что посмотреть

выставки

сергей кузнецов (архитектор)

николай полисский

архстояние

никола-ленивец

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. В выходные, с 23 по 25 июля, в Калужской области проводят XVI фестиваль "Архстояние". Тема в этом году — "Личное": художники рассуждают о том, как пандемия заставила нас замедлиться и сконцентрироваться на внутреннем мире. О том, на что и как живет проект, а также о новых арт-объектах и участниках — в материале РИА Новости.По ухабам к арт-хабуДорога на "Архстояние", которое вот уже 16-й год проходит в Калужской области, — отдельный вид искусства. Пара часов по трассе, несколько десятков километров по очень плохому асфальту, а затем тряска по гравию с ухабами — выдержать непросто. Когда кажется, что терпение на исходе, появляются первые арт-объекты, оставшиеся еще с прошлых фестивалей. Похожий на космический корабль "Бобур", словно перенесенные из Тетриса "Белые ворота", напоминающий огромный вьюн "Угруан", который долго и мучительно строили в разгар пандемии... И все это — посреди цветущих лугов или зеленых полей с картинными стогами сена, в рамке из березовых рощ. Природа здесь не просто фон, а полноценный участник.У идеолога и одного из основателей "Архстояния" Николая Полисского недавно открылась персональная выставка в ГУМе: его работы вместе с видео- и фотоархивами фестиваля заперты в небольшое пространство галереи. И без простора и воздуха такого впечатления они уже не производят. А вот на 650 гектарах арт-парка "Никола-Ленивец" не теряются — даже напротив.Отношения с "Архстоянием" у Полисского непростые. Одно время он дистанцировался от проекта, сейчас снова активно развивает его. Тот ленд-арт, что делает художник, задает уровень, на который ориентируются другие авторы.Да и в деревне дядя Коля, как его здесь называют, — человек уважаемый. Благодаря фестивалю образовалась полноценная инфраструктура, вовлекающая более ста сотрудников. Продюсер Юлия Бычкова назвать бюджет "Архстояния-2021" отказалась. Фестиваль традиционно проводят на деньги спонсоров, так что организаторы вправе не озвучивать цифры. При этом основную часть средств обеспечивает посещаемость, в этот раз ждут около 11 тысяч человек. "В прошлом году была такая же", — подчеркивает Бычкова.Стоимость билета на одного — шесть тысяч рублей, а если захочется остаться в арт-парке с палаткой, то придется доплатить еще полторы тысячи. Если ехать с семьей и включить расходы на питание и бензин, то по ценам получится чуть дешевле короткой поездки на ближайшее море. Но любовь к искусству у многих побеждает.От "Лени" к "Личному"Тема фестиваля меняется каждый год. Для предыдущего выпуска, который, несмотря на крайне сложный 2020-й, все таки случился, это была "Лень". Сейчас идея также сформулирована организаторами одним емким словом — "Личное".В этом году среди участников главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, который подготовил для фестиваля работу "Русское идеальное". Внутри отполированной блестящей трубы, зависшей на обрыве холма, оборудован полноценный отельный номер: с ванной комнатой, спальней и прихожей.По словам автора, в зависимости от света, времени суток и погоды конструкция выглядит по-разному. Свою работу Кузнецов описывает как "синтез архитектуры и интересных сложных технических достижений" и называет "космическим кораблем". Судя по воодушевлению архитектора, такими смарт-трубами могут однажды застроить спальные районы столицы.В жилую ячейку, которую, если бы не виды из окна и полукруглые стены, и правда не отличить от крохотной студии в новостройке, можно зайти. Гостей пока не заселяли, но дальше парк будет использовать ее как отель. При содействии партнера фестиваля Музея AZ Владимир Наседкин создал проект "Пьяный забор". "Сначала он символизировал Россию, которую качнуло то ли на Запад, то ли на Восток", — говорит художник. Однако к моменту открытия концепция поменялась. “Когда началась пандемия и в целом наши сложные отношения со всем миром, мне показалось, что это уже не столько забор, но и стена, разделяющая нас и наших близких за границей", — пояснил Наседкин.Презентация арт-объекта проходила под перфоманс театрального режиссера Юрия Квятковского. Процессия из измученных странников, наряженных в зеленые трико и с затянутыми тканью лицами, несколько раз обошла конструкцию. Сопровождалось все стонами и зловещей музыкой, что производило весьма тягостное впечатление."Ну, нагнетают", — вздыхали зрители, но никто не расходился. Правда, волонтер рядом тихонько шепнул в рацию: "Предлагаю участников перфоманса обедом не кормить — не заслужили".Третья новинка фестиваля — "Непроходимая чаща", работа Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Молодые художники победили в конкурсе инклюзивных проектов "Архстояния", деньги на создание выделил Фонд президентских грантов.Их инсталляция — огромный "лес наоборот", состоящий из подвешенных к деревянной сетке грубо оструганных стволов ольхи. Можно зайти внутрь — только нужно придерживать довольно массивные ветки, которые ударяются друг о друга с глухим звуком.Если ехать за 200 километров от Москвы ради "Чащи" не хочется, то есть альтернатива: до конца лета около ГУМа на Красной площади стоит демоверсия этой работы — совсем небольшая, но для красивого фото хватит.Шалаш для МарсаКроме "Непроходимой чащи", жюри фестиваля отметило один проект — "Глубокие связи", который также решили реализовать. Перфоманс Владимира Ермаченкова, Николая Голикова и Алены Цишевской, хоть и задуман сложно, выглядит очень инстаграмно. Поднявшись по лестнице внутри деревянной башни, или "Арки Бернаскони" (2012), заглядываешь в пустой колодец. На дне его — танцор, привязанный к стенкам белыми нитями, словно марионетка. Меняя положение, исполнитель включает датчики, которые включают разные звуки и запахи.Художники рекомендуют наблюдать за действом хотя бы минут 15. "Работают все каналы восприятия. Можно погрузиться в личный чувственный опыт без следования сюжету, просто прислушиваясь к собственным реакциям", — объясняют авторы.С ароматами, правда, вышла накладка: их практически не ощущаешь. То ли из-за ветра, то ли установка распыляет какие-то репелленты без запаха. Кстати, средства от комаров и москитов очень пригодятся в Никола-Ленивце — иначе наслаждаться искусством будет тяжеловато.Наконец, новая экспозиция "Персонально" – это десять шалашей, которые здесь называют "капеллами". Одну половину отдали в распоряжение российским архитектурным бюро, другую — художникам.По словам Кочуркина, работы "расставили от экстравертной к интровертной". Так, Таисия Короткова, чья персональная выставка недавно прошла в Третьяковской галерее, сделала "космическую" палатку, обтянув стены внутри белой технической тканью, которую используют на МКС. Если встать в проходе и закрыть спиной свет, можно увидеть голограмму марсианского шторма, а в углу висят защитные костюмы. В общем, вполне себе хижина для красной планеты.Кристина Яковлева внутри шалаша подвесила полупрозрачный кокон из нитей и стеклянных элементов, а Ян Гинзбург разместил в своей "капелле" вешалку с вещами из американского секонд-хенда.Музыка и тишинаПомимо осмотра арт-объектов, на "Архстоянии" традиционно есть чем еще заняться. Например, заказать свой портрет Елене Ковылиной, Ирине Кориной и Георгию Острецову — художники пишут посетителей для перфоманса "Рисуем лично". Можно побродить в наушниках под аудиоспектакль "Наедине с самим собой" или послушать лекции: о теориях заговора, принципах магического мышления и значении интуиции для логики.Что касается музыки, то в этом году она распределилась по пяти сценам — "В тени версальского леса", "100 костров", "Навстречу рассвету", "Над пропастью в пшенице" и Jam Sunday. В лайнапе — Mujuice, Миша Мищенко, Дмитрий Баталов, Ксения Федорова, Синекдоха Монток.Но все же главная достопримечательность арт-парка — природа: она здесь действительно такая, как на картинах передвижников. И, пожалуй, еще тишина — так что имеет смысл приезжать в Никола-Ленивец не только на само "стояние". Лежание на лугу или сидение на берегу реки Угры — тоже очень хорошая идея, особенно когда уже нет фестивальных толп.

https://ria.ru/20210703/pablik-art-1739610378.html

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никола-ленивец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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