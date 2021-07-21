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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210721/polisskiy-1742162393.html
Открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность"
Открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность" - РИА Новости, 21.07.2021
Открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность"
Выставка Николая Полисского "Русская античность" открылась в галерее "ГУМ-Red-Line", она продлится до 12 сентября, сообщили в пресс-службе галереи. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:28
2021-07-21T12:00
культура
новости культуры
выставки
николай полисский
никола-ленивец
гум
калужская область
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Выставка Николая Полисского "Русская античность" открылась в галерее "ГУМ-Red-Line", она продлится до 12 сентября, сообщили в пресс-службе галереи."В экспозицию первой персональной выставки художника в Москве вошли деревянные скульптуры, в которых он переосмысляет наследие античности. Важной частью экспозиции станет своеобразная ретроспектива фестиваля "Архстояние" за годы его существования", - рассказали в пресс-службе.Основную часть выставки составляют деревянные скульптуры. Полисский делал их вместе с жителями деревни Никола-Ленивец Калужской области.Предметы экспозиции собраны из орешника в духе классического зодчества и скульптуры. Автор представляет античность, какой она могла бы родиться в русской деревне: колонны, базы и архитравы сделаны из древесины кустарника.Вторая часть экспозиции включает видеоматериалы с фестиваля "Архстояние", его основателем также является Полисский. Отмечается, что многие кадры здесь представлены впервые. Например, видеоперформанс немецкого художника Марка Форманека, который длится 32 часа."Архстояние" – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.В этом году фестиваль пройдет с 23 по 25 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
https://ria.ru/20210719/arkhstoyanie-1741912343.html
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новости культуры, выставки, николай полисский, никола-ленивец, гум, калужская область
10:28 21.07.2021 (обновлено: 12:00 21.07.2021)
 
Открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность"

В галерее "ГУМ-Red-Line" открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность"

© Фото : пресс-службой ГУМ-Red-Line/Дмитрий ЧунтулНиколай Полисский
Николай Полисский - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : пресс-службой ГУМ-Red-Line/Дмитрий Чунтул
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Выставка Николая Полисского "Русская античность" открылась в галерее "ГУМ-Red-Line", она продлится до 12 сентября, сообщили в пресс-службе галереи.
"В экспозицию первой персональной выставки художника в Москве вошли деревянные скульптуры, в которых он переосмысляет наследие античности. Важной частью экспозиции станет своеобразная ретроспектива фестиваля "Архстояние" за годы его существования", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-службой ГУМ-Red-Line/Дмитрий ЧунтулНиколай Полисский. Колонна. 2020. Скульптура. Дерево. Из коллекции ИНТЕКО
Николай Полисский. Колонна. 2020. Скульптура. Дерево. Из коллекции ИНТЕКО
1 из 4
Николай Полисский. Колонна. 2020. Скульптура. Дерево. Из коллекции ИНТЕКО
© Фото : пресс-службой ГУМ-Red-Line/Дмитрий Чунтул
© Фото : официальный сайт "Никола-Ленивец"Проект художника Николая Полисского — масштабная инсталляция "Бобур" и скай-арт-перформанс французского художника Ксавье Жуйо
Проект художника Николая Полисского — масштабная инсталляция Бобур и скай-арт-перформанс французского художника Ксавье Жуйо
2 из 4
Проект художника Николая Полисского — масштабная инсталляция "Бобур" и скай-арт-перформанс французского художника Ксавье Жуйо
© Фото : официальный сайт "Никола-Ленивец"
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНиколай Полисский у своей инсталляции "Вселенский Разум"
Николай Полисский у своей инсталляции Вселенский Разум
3 из 4
Николай Полисский у своей инсталляции "Вселенский Разум"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Светлана ЯнкинаВыставка современного искусства в школе Москвы. Николай Полисский. Грачи прилетели
Выставка современного искусства в школе Москвы. Николай Полисский. Грачи прилетели
4 из 4
Выставка современного искусства в школе Москвы. Николай Полисский. Грачи прилетели
© РИА Новости / Светлана Янкина
1 из 4
Николай Полисский. Колонна. 2020. Скульптура. Дерево. Из коллекции ИНТЕКО
© Фото : пресс-службой ГУМ-Red-Line/Дмитрий Чунтул
2 из 4
Проект художника Николая Полисского — масштабная инсталляция "Бобур" и скай-арт-перформанс французского художника Ксавье Жуйо
© Фото : официальный сайт "Никола-Ленивец"
3 из 4
Николай Полисский у своей инсталляции "Вселенский Разум"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
4 из 4
Выставка современного искусства в школе Москвы. Николай Полисский. Грачи прилетели
© РИА Новости / Светлана Янкина
Основную часть выставки составляют деревянные скульптуры. Полисский делал их вместе с жителями деревни Никола-Ленивец Калужской области.
Предметы экспозиции собраны из орешника в духе классического зодчества и скульптуры. Автор представляет античность, какой она могла бы родиться в русской деревне: колонны, базы и архитравы сделаны из древесины кустарника.
"Как известно, все началось в античности тоже с дерева... потом уже мрамор. Мы как бы вернулись к основам. Оказалось, что это вполне наша, отечественная тема. Если ли бы много-много тысячелетий назад на этой земле родилась бы античность, то она, наверное, была бы такой", - сказал Полисский на открытии выставки.
Вторая часть экспозиции включает видеоматериалы с фестиваля "Архстояние", его основателем также является Полисский. Отмечается, что многие кадры здесь представлены впервые. Например, видеоперформанс немецкого художника Марка Форманека, который длится 32 часа.
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В этом году фестиваль пройдет с 23 по 25 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.
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