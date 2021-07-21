https://ria.ru/20210721/polisskiy-1742162393.html

Открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность"

Открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность" - РИА Новости, 21.07.2021

Открылась персональная выставка Николая Полисского "Русская античность"

Выставка Николая Полисского "Русская античность" открылась в галерее "ГУМ-Red-Line", она продлится до 12 сентября, сообщили в пресс-службе галереи. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:28

2021-07-21T10:28

2021-07-21T12:00

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Выставка Николая Полисского "Русская античность" открылась в галерее "ГУМ-Red-Line", она продлится до 12 сентября, сообщили в пресс-службе галереи."В экспозицию первой персональной выставки художника в Москве вошли деревянные скульптуры, в которых он переосмысляет наследие античности. Важной частью экспозиции станет своеобразная ретроспектива фестиваля "Архстояние" за годы его существования", - рассказали в пресс-службе.Основную часть выставки составляют деревянные скульптуры. Полисский делал их вместе с жителями деревни Никола-Ленивец Калужской области.Предметы экспозиции собраны из орешника в духе классического зодчества и скульптуры. Автор представляет античность, какой она могла бы родиться в русской деревне: колонны, базы и архитравы сделаны из древесины кустарника.Вторая часть экспозиции включает видеоматериалы с фестиваля "Архстояние", его основателем также является Полисский. Отмечается, что многие кадры здесь представлены впервые. Например, видеоперформанс немецкого художника Марка Форманека, который длится 32 часа."Архстояние" – ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.В этом году фестиваль пройдет с 23 по 25 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области.

https://ria.ru/20210719/arkhstoyanie-1741912343.html

https://ria.ru/20210703/pablik-art-1739610378.html

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новости культуры, выставки, николай полисский, никола-ленивец, гум, калужская область