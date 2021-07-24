https://ria.ru/20210724/vychet-1742658012.html

Аналитики выяснили, почему россияне откладывают получение налогового вычета

Аналитики выяснили, почему россияне откладывают получение налогового вычета - РИА Новости, 24.07.2021

Аналитики выяснили, почему россияне откладывают получение налогового вычета

Треть россиян, которые за последние пять лет купили квартиру в ипотеку, до сих пор не воспользовались положенным налоговым вычетом, отложив этот вопрос на... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:15

2021-07-24T09:15

2021-07-24T15:18

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Треть россиян, которые за последние пять лет купили квартиру в ипотеку, до сих пор не воспользовались положенным налоговым вычетом, отложив этот вопрос на будущее или посчитав, что это слишком сложно, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Имущественным вычетом при покупке жилья можно воспользоваться один раз в пределах лимита в два миллиона рублей. Вернуть можно 13% этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Воспользоваться вычетом могут граждане, получающие официальную зарплату и уплачивающие подоходный налог в 13%. Срока давности в получении налогового вычета нет, но вернуть часть налогов можно только за три последних года."Треть россиян, которые в течение последних пяти лет покупали квартиру в ипотеку, не получили за это налоговый вычет. Главным образом потому, что откладывают на будущее решение этого вопроса (41%). Восемь процентов респондентов думают, что сделать это сложно и процедура займет много времени, а еще восемь процентов вообще не знали о такой возможности. Двенадцать процентов признались, что не могут это сделать из-за серой зарплаты. Треть опрошенных (31%) рассказали, что время получать налоговый вычет еще не пришло", — выяснили авторы исследования.Среди тех, кто уже оформил налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку, 13% вернули максимальную сумму сразу, 27% респондентов получали деньги в течение двух лет, 31% — в течение трех, и 29% — в течение четырех лет.При этом лишь три процента опрошенных ипотечных заемщиков обращались в специальную фирму или к специалисту, который помог оформить все документы для налогового вычета. Равное количество респондентов (по 38%) либо сделали все онлайн, либо распечатывали и относили бумажные версии заявлений и документов в налоговую. Еще 11% использовали оба способа: что-то сделали онлайн, за чем-то пришлось идти в офис.В онлайн-опросе приняли участие более одной тысячи жителей семи городов-миллионников России (включая Москву и Санкт-Петербург) в возрасте 26-55 лет, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку.

https://ria.ru/20210724/stavka-1742610740.html

https://realty.ria.ru/20210723/ipoteka-1742541745.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, экономика