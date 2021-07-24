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Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским

Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 24.07.2021

Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским

В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию, заявили РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:07

2021-07-24T16:07

2021-07-24T19:33

красногвардейский район

ленинградская область

волховский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.Лаборатория по производству синтетических наркотиков находилась в сарае на садовом участке."Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским", — сообщило ГУ МВД.Сотрудник полиции обезвредил нападавшего, ранив его в ногу.В доме обнаружили огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. В сарае сотрудники правоохранительных нашли лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Лабораторию ликвидировали.

https://ria.ru/20210720/draka-1742033211.html

красногвардейский район

ленинградская область

волховский район

санкт-петербург

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красногвардейский район, ленинградская область, волховский район, санкт-петербург, происшествия