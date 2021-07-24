Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/strelba-1742704809.html
Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским
Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 24.07.2021
Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским
В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию, заявили РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:07
2021-07-24T19:33
красногвардейский район
ленинградская область
волховский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.Лаборатория по производству синтетических наркотиков находилась в сарае на садовом участке."Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским", — сообщило ГУ МВД.Сотрудник полиции обезвредил нападавшего, ранив его в ногу.В доме обнаружили огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. В сарае сотрудники правоохранительных нашли лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Лабораторию ликвидировали.
https://ria.ru/20210720/draka-1742033211.html
красногвардейский район
ленинградская область
волховский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красногвардейский район, ленинградская область, волховский район, санкт-петербург, происшествия
16:07 24.07.2021 (обновлено: 19:33 24.07.2021)
 
Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским

Под Петербургом мужчина открыл стрельбу по полицейским во время обнаружения нарколаборатории

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Лаборатория по производству синтетических наркотиков находилась в сарае на садовом участке.
"Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским", — сообщило ГУ МВД.
Сотрудник полиции обезвредил нападавшего, ранив его в ногу.
В доме обнаружили огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. В сарае сотрудники правоохранительных нашли лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Лабораторию ликвидировали.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 14:23
В Подмосковье произошла драка со стрельбой
 
Красногвардейский районЛенинградская областьВолховский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния