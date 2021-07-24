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Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским
Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 24.07.2021
Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским
В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию, заявили РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:07
2021-07-24T16:07
2021-07-24T19:33
красногвардейский район
ленинградская область
волховский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.Лаборатория по производству синтетических наркотиков находилась в сарае на садовом участке."Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским", — сообщило ГУ МВД.Сотрудник полиции обезвредил нападавшего, ранив его в ногу.В доме обнаружили огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. В сарае сотрудники правоохранительных нашли лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Лабораторию ликвидировали.
https://ria.ru/20210720/draka-1742033211.html
красногвардейский район
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красногвардейский район, ленинградская область, волховский район, санкт-петербург, происшествия
16:07 24.07.2021 (обновлено: 19:33 24.07.2021)
Под Петербургом владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским
Под Петербургом мужчина открыл стрельбу по полицейским во время обнаружения нарколаборатории