20:46 24.07.2021 (обновлено: 21:20 24.07.2021)
Сирия получила первую партию "Спутник Лайт"
Сирия получила от России первую партию "Спутник Лайт"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
"Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тысяч доз российской векторной вакцины "Спутник Лайт" и 1 миллиона тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве.
Крупная партия российской вакцины от коронавируса и тестов для диагностики коронавируса была доставлена в Сирию самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. "В пути следования полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов с использованием специальных термоконтейнеров", - подчеркнули в министерстве.
В военном ведомстве сообщили, что доставка и передача вакцины и ПЦР-тестов осуществлены в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.
Делегацию возглавляет руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В нее вошли свыше 230 представителей от 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов Российской Федерации и Минобороны России. В рамках поездки самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на территорию Сирии из России доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению.
В торжественной обстановке Мизинцев передал сертификаты на вакцину и ПЦР-тесты министру муниципального управления и экологии Сирии инженеру Хусейну Махлюфу. "Решение о направлении в Сирию в качестве первоочередной гуманитарной помощи 1 миллиона тестов для диагностики коронавируса и 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник Лайт" было принято президентом России Владимиром Путиным по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу", - подчеркнул Мизинцев в своем приветственном слове. "В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе", - сказал он. Под соглашением о передаче вакцины и ПЦР-тестов подписи представители Главного военно-медицинского управления Минобороны России и министерства здравоохранения Сирии.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".