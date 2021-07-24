https://ria.ru/20210724/migranty-1742601034.html

Европа создает тайные лагеря в Африке: на очереди Украина

Европа создает тайные лагеря в Африке: на очереди Украина - РИА Новости, 24.07.2021

Европа создает тайные лагеря в Африке: на очереди Украина

Европа начинает закручивать гайки в отношении мигрантов. Разговоры о правах человека отступают на задний план перед угрозой нового кризиса, связанного с... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:00

2021-07-24T07:59

мигранты

африка

европа

украина

авторы

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Европа начинает закручивать гайки в отношении мигрантов. Разговоры о правах человека отступают на задний план перед угрозой нового кризиса, связанного с наплывом нелегалов.Как мы и предсказывали несколько месяцев назад, нынешнее лето стало пиком притока беженцев в европейские страны. Новости о новых прорывах через границы, о новых жертвах и о новых рестрикциях, связанных с недопущением мигрантов в ту или иную европейскую страну, поступают каждый день, если не каждый час.Так, на этой неделе МВД Великобритании отчиталось о том, что число иностранцев, незаконно проникших в страну в нынешнем году, достигло почти 8,5 тысячи человек. Что уже превысило прошлогодний рекорд (8,4 тысячи) — и это притом что до окончания нынешнего года еще пять месяцев. В минувший понедельник был зафиксирован рекорд по прибытию нелегалов за одни сутки — как минимум 430 человек. А ведь речь идет только о тех нарушителях границы, которых удалось поймать. Сколько прорвалось не замеченными для правоохранителей и сколько погибло в водах Ла-Манша, никто сказать не может.Неудивительно, что глава МВД Прити Пател (сама, кстати, дочь индийских мигрантов, в 1960-е годы прибывших в Британию из Уганды) признала провал системы приема беженцев и с трибуны парламента призвала к ее ужесточению. В среду депутаты поддержали во втором чтении законопроект, внесенный МВД с целью признать нелегальное проникновение в Британию уголовным преступлением, за которое будет предусмотрен тюремный срок до четырех лет. Новый закон также даст право высылать уже попавших на территорию Британии мигрантов в другие страны, не связанные с местом происхождения нарушителей.Пател обосновывает необходимость исправить ситуацию, в частности, растущими затратами на систему контроля за мигрантами, что сейчас требует более миллиарда фунтов. И в тот же день она договорилась с МВД Франции о выделении тому дополнительно 54 миллионов фунтов на усиление системы контроля на границе. Это дополнительно к соглашению ноября прошлого года, когда Лондон выделил французам 28 миллионов, чтобы те удвоили количество полицейских патрулей на берегу пролива.Сделка вызвала бурные дебаты в британских СМИ. Депутаты парламента заявили, что французы "надули" своих лондонских коллег. Член парламента от правящей Консервативной партии Тим Лаутон заявил, что Пател заплатила Парижу за выполнение своих международных обязательств. "Давать деньги французам для того, чтобы они продолжали делать то, что делают плохо, — это не решение проблемы", — заявил он.А недавно стало известно, что чиновники британского МВД ведут активные переговоры и со своими коллегами из Дании с целью совместного использования центра для беженцев, который датчане собираются открывать в Руанде. Да-да, Дания, некогда славившаяся в Европе одной из самых либеральных систем приема беженцев, намерена отправлять мигрантов в самый центр Африки, подальше от Европы. Причем датское правительство вело переговоры об этом секретно, ничего не сообщая согражданам. О заключении сделки стало известно в апреле исключительно из информации МИД Руанды. И лишь в июне парламент Дании принял закон, разрешающий открытие такого центра. Кстати, среди потенциальных мест для отстоя беженцев европейцам предлагалась и Украина.Дания сейчас является, пожалуй, наиболее жестким борцом против притока нелегальных мигрантов в Европе. Премьер-министр Метте Фредериксен пообещала парламенту, что постарается довести число прошений о получении статуса беженца "до нуля". Это приводит в ужас европейских левых, учитывая тот факт, что Фредериксен является главой Социал-демократической партии, а общей линией социал-демократов и лейбористов Европы до сих пор являлась приверженность "политике открытых дверей".Дания недавно стала первой страной Европы, которая потребовала от сирийских беженцев возвращаться домой. Обоснование выглядит вполне резонным: Министерство иммиграции провело специальное исследование, которое выяснило, что беженцы, возвращающиеся в районы, подконтрольные правительству Сирии, не испытывают проблем и чувствуют себя в безопасности. На этом основании нескольким сотням выходцев из этих районов Копенгаген просто не продлевает разрешение на пребывание в стране. Причем речь идет и о молодых сирийцах, которые уже выросли и обучились в Дании. Сердца многих телезрителей датского телевидения тронуло эмоциональное обращение плачущей 19-летней сирийки Айи Абу-Дахер, которая на чистом датском языке вопрошала: "Что я сделала не так?" Эти слезы вызвали бурную реакцию публики и правозащитных организаций, благодаря чему девушка на прошлой неделе выиграла апелляцию и добилась права остаться в Дании, но приказ о высылке других сирийцев остался в силе.Еще более драматично развиваются события вокруг сотен беженцев в Бельгии — там из-за этого даже возникла угроза падения правительства. До полутысячи незадокументированных мигрантов оккупировали в центре Брюсселя древнюю церковь и несколько университетских помещений, объявив голодовку. Они требуют признания хоть какого-нибудь статуса, заявляя, что уже годами работают в Бельгии, но власти отказывают им в документах. Некоторые из собравшихся зашили себе рты в знак протеста, некоторые отказались даже от воды, некоторые из-за голодовки находятся в критическом состоянии. Две из семи коалиционных партий Бельгии заявили, что они покинут правительство в случае, если кто-из протестующих умрет. В минувшую среду Брюссель заявил, что достиг соглашения с участниками акции, но многие из них заявляют, что разойдутся лишь после получения гарантий выполнения их требований. Причем не исключено, что, решив проблему нескольких сотен мигрантов, правительство побудит других к подобным же методам протеста — работает же.В ту же среду президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, резко ужесточающие порядок приема беженцев в стране. Теперь Вильнюс лишает мигрантов права на апелляцию в случае решения об их выдворении, а содержание беженцев в местах их временного поселения не будет считаться прибытием на территорию Литвы. Науседа поставил подпись под скандальным законом, несмотря на то что накануне его советник Повилас Мачюлис резко критиковал поправки. Он говорил, что сейм "выбросил в мусорную корзину права человека", и надеялся на вето от Науседы. Как видим, с вето не сложилось.Такое жесткое решение Литва объясняет кризисом, вызванным резким наплывом беженцев (преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки). В этом году на границе с Белоруссией литовцы задержали более 2200 нелегальных мигрантов, что в 27 раз больше показателей прошлого года. Причем более 1,5 тысячи из них задержаны только в июле.В литовских лагерях для беженцев уже возникли конфликты и даже бунты, заставившие полицию применять оружие и слезоточивый газ. Ситуация признана кризисной. Вильнюс воззвал о помощи к Евросоюзу. На этой неделе откликнулась Швеция, приславшая партию гуманитарной помощи — 80 кроватей . Видимо, по мнению Стокгольма, это должно облегчить проблемы Литвы.А о том, что эти проблемы возникнут, давно предупреждал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сразу после наложения европейских санкций на его страну он предупредил, что у Минска нет отныне ни средств, ни мотивации для сдерживания нелегалов. "Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", — предупредил белорусский лидер. Так и случилось. Теперь же Лукашенко обвиняет литовцев в "фашистских" методах обращения с мигрантами.А ведь Европа еще не столкнулась с последствиями вывода американских военных из Афганистана и начинающегося там гуманитарного кризиса в связи с тем, что гражданская война набирает обороты. Только на этой неделе турецкие власти заявили о перехвате нескольких больших групп (в общей сложности — до 250 человек) афганских беженцев, перешедших ирано-турецкую границу. Нет сомнений, что в случае обострения ситуации в Афганистане этот поток приобретет катастрофические масштабы.А это значит, что ужесточение миграционной политики Британии, Дании, Литвы — это лишь начало общеевропейской тенденции по окончательному сворачиванию "политики открытых дверей".

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/1741274925.html

https://ria.ru/20210713/litva-1741144399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/parizh-1594449907.html

https://ria.ru/20210314/bezhentsy-1600946204.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/lukashenko-1742071231.html

https://ria.ru/20210720/imigratsiya-1742118858.html

https://ria.ru/20210723/bezhentsy-1742570145.html

африка

европа

украина

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мигранты, африка, европа, украина, авторы