https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742068909.html

Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами

Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами - РИА Новости, 20.07.2021

Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил подробности жестокого обращения с мигрантами в Литве и сравнил его с отношением фашистов к мирным жителям в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:00

2021-07-20T17:00

2021-07-20T17:10

александр лукашенко

ирак

минск

белоруссия

литва

происшествия

в мире

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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил подробности жестокого обращения с мигрантами в Литве и сравнил его с отношением фашистов к мирным жителям в годы Великой Отечественной войны.В понедельник Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил о задержании несколько групп нелегальных мигрантов из Ирака, незаконно перешедших границу с территории Литвы. По данным ГПК, нарушители рассказали, что в Литве находились в лагере для беженцев, а сотрудники Службы охраны госграницы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом, как рассказали в ГПК, "задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой". Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к госгранице и под угрозой применения оружия заставили уйти в Белоруссию.По словам Лукашенко, в числе пострадавших была даже беременная женщина. "Она что, эта женщина и ее детишки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией", - заявил президент.Он предупредил, что подобные действия не могут оставаться без последствий. "Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции увидели эти кадры (пострадавших мигрантов – ред.), уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане", - заметил белорусский лидер.Лукашенко также заявил, что не собирается удерживать на границе "вооруженных… иракцев, курдов и других". "Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит", - призвал глава республики.Президент также сравнил условия содержания беженцев на территории Литвы с концентрационными лагерями.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году 2096 нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html

https://ria.ru/20210715/migranty-1741439862.html

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литва

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александр лукашенко, ирак, минск, белоруссия, литва, происшествия, в мире