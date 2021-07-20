17:00 20.07.2021 (обновлено: 17:10 20.07.2021)
Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал подробности жестокого обращения с мигрантами в Литве
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил подробности жестокого обращения с мигрантами в Литве и сравнил его с отношением фашистов к мирным жителям в годы Великой Отечественной войны.
В понедельник Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил о задержании несколько групп нелегальных мигрантов из Ирака, незаконно перешедших границу с территории Литвы. По данным ГПК, нарушители рассказали, что в Литве находились в лагере для беженцев, а сотрудники Службы охраны госграницы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом, как рассказали в ГПК, "задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой". Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к госгранице и под угрозой применения оружия заставили уйти в Белоруссию.
"Отобрали у них (граждан Ирака – ред.) документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали. Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты - помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся", - заявил Лукашенко на совещании с белорусскими дипломатами. Подробности приводит пресс-служба главы государства.
По словам Лукашенко, в числе пострадавших была даже беременная женщина. "Она что, эта женщина и ее детишки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией", - заявил президент.
Он предупредил, что подобные действия не могут оставаться без последствий. "Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции увидели эти кадры (пострадавших мигрантов – ред.), уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" - один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане", - заметил белорусский лидер.
Лукашенко также заявил, что не собирается удерживать на границе "вооруженных… иракцев, курдов и других". "Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит", - призвал глава республики.
Президент также сравнил условия содержания беженцев на территории Литвы с концентрационными лагерями.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году 2096 нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".