https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html

"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП

"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП - РИА Новости, 07.07.2021

"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП

В Литву хлынули нелегалы из ближневосточных стран: десятки беженцев ежедневно прибывают с территории соседней Белоруссии. Власти ввели чрезвычайное положение. В РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:00

2021-07-07T08:00

2021-07-07T12:37

светлана тихановская

гитанас науседа

белоруссия

вильнюс

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Ксения Мельникова, Антон Лисицын. В Литву хлынули нелегалы из ближневосточных стран: десятки беженцев ежедневно прибывают с территории соседней Белоруссии. Власти ввели чрезвычайное положение. В республике уверены: это месть Александра Лукашенко за санкции и поддержку оппозиционного политика Светланы Тихановской. Следом волна мигрантов может накрыть Латвию. Хотя балтийские государства способны извлечь выгоду из ситуации.Хлынули потокиТемно-зеленые брезентовые палатки, в каждой спокойно размещают от пятидесяти до восьмидесяти человек. На заборе сушатся ярко-желтые полотенца — их выдают всем прибывшим. Лагерь для мигрантов, расположенный в литовском городе Пабраде, в 40 километрах от Вильнюса, рассчитан на 350 человек. Каждый день сюда попадает все больше нелегалов с территории Белоруссии. В прошлом году таких было лишь семь десятков, в этом только с 1 июня задержали больше тысячи. В основном это иракцы, иранцы и сирийцы. Хотя есть из других стран — Таджикистана, Гвинеи, Афганистана, Йемена, Марокко, Индии, Сомали, Гамбии, Египта."Каждую ночь мы отлавливаем целые группы. Их число постоянно растет. Приезжают без документов. Раньше по такому маршруту к нам никогда не бежали. В большинстве случаев сюда попадали выходцы из постсоветских республик Центральной Азии, таких как Таджикистан и Узбекистан. Сейчас это иракцы — 75 процентов. Обычно они даже понятия не имеют, в какую страну бегут. Знают только, что это Европа", — рассказывает замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. Литовские власти усилили охрану на рубеже с Белоруссией, увеличили численность пограничников. На помощь пришли сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).Режим ЧП ввели, но призывают не драматизировать. "Это не та ситуация, когда мы не справляемся с огромными проблемами. Но нам важно иметь такую правовую систему и инструменты, которые позволят быстро принимать решения", — заявила глава МВД страны Агне Билотайте.Реагируют вялоВ Литве уверены — переход мигрантов через границу облегчили белорусские власти. В мае президент Александр Лукашенко говорил о том, что Белоруссия была барьером на пути запрещенных препаратов и нелегалов. Но с учетом давления Запада в Минске задумались, стоит ли это продолжать. "Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить", — рассудил Лукашенко. В Вильнюсе его слова расценили как угрозу. "Незаконная миграция, отправка беженцев из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом", — подчеркнул глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, обвинив Минск в "гибридной атаке". Раньше Белоруссию связывали обязательства. C 2020-м между Минском и Брюсселем действовало соглашение о реадмиссии мигрантов. Белоруссия забирала не только собственных граждан, нарушивших миграционное законодательство Евросоюза, но и лиц из третьих стран. В республику возвращали нарушителей, у которых на момент въезда была виза и разрешение на проживание, выданное Белоруссией, или же просто тех, кто въехал в ЕС с ее территории. Двадцать восьмого июня — в день приостановки членства Белоруссии в проекте ЕС "Восточное партнерство" — МИД страны заявил о расторжении договоренности.Отношения между странами, и без того натянутые, обострились после скандального ареста бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Двадцать третьего мая самолет Ryanair, на борту которого находилась пара, принудительно посадили в Минске.Литва — едва ли не главный критик Лукашенко и его режима. Республика приняла у себя Светлану Тихановскую и одной из первых в ЕС ввела санкции. Минск нанес ответный удар, перенаправив транзит белорусских грузов из литовских портов в российские. Тогда Вильнюс решил предоставить дипстатус офису Тихановской, признав ее "официальным представителем белорусской демократии". Сейчас после каждого задержания мигранта литовские власти обращаются к соседям за помощью в расследовании. Те идут на контакт неохотно. "Мы информируем о случившемся белорусских коллег и предлагаем провести совместное расследование, но ответную реакцию можно охарактеризовать как вялую", — рассказывает представитель Службы охраны государственной границы при МВД балтийской республики Гедрюс Мишутис.В Минске не считают себя ответственными за приток беженцев в Литву. По словам Лукашенко, Белоруссия борется с нелегальной миграцией, "но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно стране и финансово возможно". "Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", — объяснил белорусский лидер.Помогают или нетВ Литве признают, что у них нет доказательств причастности властей соседней республики к транспортировке мигрантов. Им известно только, что белорусы приглашают иракских туристов и выдают визы прямо в аэропорту. Оттуда, по версии Вильнюса, специально организованный транспорт — грузовики и автобусы — отвозят их на границу. Ехать около 150 километров. После этого группами по десять-двенадцать человек они через лес бегут в Литву."В такой стране, как Белоруссия, где власть централизована, невозможно просто приземлиться в аэропорту Минска, погрузиться в автобусы до границы и не привлечь внимания полиции, пограничников и служб безопасности. Перевозка людей организована. Но, возможно, это делают не власти. Вероятно, за этим стоят контрабандисты", — считает замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. В Минск регулярно прибывают самолеты из Турции, ОАЭ и Ирака. Авиакомпания Iraqi Airways летает в страну трижды в неделю, один рейс совершает Fly Baghdad, из Стамбула Belavia и Turkish Airlines в день могут выполнить по два рейса, налажено и авиасообщение с Дубаем.Брюссель обеспокоенСитуация на литовско-белорусской границе беспокоит Брюссель. Пятого июля в Литву прилетел председатель Европейского совета Шарль Мишель. Встретился с президентом Гитанасом Науседой, а также посетил границу, пообещав со своей стороны принять меры.Хотя, по мнению специалиста по Прибалтике Александра Носовича, "страшен" нынешний миграционный кризис только для Литвы. "В Брюсселе этому не придают большого значения. Когда в 2015-м Турция угрожала такими мерами ЕС, это было критично — для Ближнего Востока открылись страны Западной Европы. Это породило "переселение народов" 2015 года. Сейчас масштаб событий несравним", — объясняет политолог. По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, границы плохо охраняют. Поэтому он не исключает, что следующей страной, которую накроет волна мигрантов, может стать Латвия. "Власти Белоруссии вправе выполнять разные международные обязательства на свое усмотрение, потому что литовцы не признают ни правительство Белоруссии, ни президента Лукашенко. Фактически они прекратили с соседней страной всякое сотрудничество", — считает эксперт. Cтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский обращает внимание, что из сложившейся ситуации страны Балтии могут извлечь выгоду. "А именно — использовать начинающийся новый миграционный кризис как предлог для получения финансирования из Брюсселя на обустройство границы и размещение нелегалов. В СМИ появились сообщения о том, что литовцы собрались построить забор на белорусской границе, на это якобы нужно 15 миллионов евро". Пока же в Вильнюсе для борьбы с нелегальным потоком мигрантов решили установить на литовско-белорусской границе системы наблюдения — сейчас они охватывают лишь треть рубежей. И еще — ускорить порядок рассмотрения запросов на убежище. Тем временем поток незваных гостей не ослабевает.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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светлана тихановская, гитанас науседа, белоруссия, вильнюс, в мире