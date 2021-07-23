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Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами, заявил Лавров
Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2021
Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами, заявил Лавров
Запад хочет расшатать внутриполитическую стабильность в России накануне выборов, выдвигая бездоказательные обвинения по Алексею Навальному и другим темам,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:02
2021-07-23T11:02
денис проценко
россия
сергей лавров
алексей навальный
общероссийский народный фронт
госдума рф
единая россия
москва
франция
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запад хочет расшатать внутриполитическую стабильность в России накануне выборов, выдвигая бездоказательные обвинения по Алексею Навальному и другим темам, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219."Международная обстановка должна в полной мере учитываться в рамках избирательной кампании, которую наша страна проводит - кампания по выборам в Государственную Думу. Условия внешние сложные, причем они не просто являются внешними условиями ... так сказать, ситуация напрямую заточена западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в Российской Федерации, в том числе в связи с предстоящими выборами", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы", проходящего на площадке "Единой России"."Западные политтехнологи никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность, прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения. Это и по Навальному, и по малайзийскому Boeing, который потерпел катастрофу над Украиной в июле 2014 года, по Скрипалям и по многому другому", - отметил глава МИД РФ.Лавров подчеркнул, что ни по одному из этих направлений ответов на многочисленные, предельно конкретные, опирающиеся на правовые договоренности с Западом вопросы Москва ответа не получает.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция.
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денис проценко, россия, сергей лавров, алексей навальный, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, москва, франция, в мире
11:02 23.07.2021
 
Запад хочет расшатать обстановку в России перед выборами, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: западные страны хотят расшатать обстановку в России перед выборами

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запад хочет расшатать внутриполитическую стабильность в России накануне выборов, выдвигая бездоказательные обвинения по Алексею Навальному и другим темам, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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"Международная обстановка должна в полной мере учитываться в рамках избирательной кампании, которую наша страна проводит - кампания по выборам в Государственную Думу. Условия внешние сложные, причем они не просто являются внешними условиями ... так сказать, ситуация напрямую заточена западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в Российской Федерации, в том числе в связи с предстоящими выборами", - сказал Лавров в ходе вебинара "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы", проходящего на площадке "Единой России".
"Западные политтехнологи никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность, прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения. Это и по Навальному, и по малайзийскому Boeing, который потерпел катастрофу над Украиной в июле 2014 года, по Скрипалям и по многому другому", - отметил глава МИД РФ.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 17:31
Еще три партии подали в ЦИК списки кандидатов на выборы в Госдуму
Лавров подчеркнул, что ни по одному из этих направлений ответов на многочисленные, предельно конкретные, опирающиеся на правовые договоренности с Западом вопросы Москва ответа не получает.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 12:01
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