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Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада - РИА Новости, 23.07.2021

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2021 году, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:32

2021-07-23T13:32

2021-07-23T13:32

россия

нева (река)

владимир путин

санкт-петербург

безопасность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Главный военно-морской парад пройдет 25 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта."В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 25 июля 2021 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют", - говорится в документе.Указом подготовка и проведение парада возложены на Минобороны России и другие органы власти, определяемые кабмином. Кроме того, правительству Санкт-Петербурга поручено оказать содействие в подготовке и проведении парада.

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нева (река)

санкт-петербург

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россия, нева (река), владимир путин, санкт-петербург, безопасность