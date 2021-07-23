Президент Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
Первая совместная тренировка торжественного прохождения участников парада, посвященного Дню ВМФ, состоялась 18 июля.
Участие в ней принимали корабли различных классов, морская авиация и пешие подразделения. На фото — подводная лодка "Князь Владимир".
По Неве прошли около 20 боевых кораблей и катеров.
Среди них — новейшие малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", противодиверсионные, патрульные и десантные катера.
В репетиции было задействовано около 50 летательных аппаратов морской авиации ВМФ: самолеты Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52К.
Проверялись интервалы движения между кораблями, поддержание заданной скорости и курса при следовании по фарватеру Невы.
Нужно было проанализировать, как организована связь с кораблями и соблюдаются меры навигационной безопасности.
Отрабатывалась слаженность действий парадной группы морской авиации.
Не остались без внимания и вопросы медицинского обеспечения Главного военно-морского парада.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", большой ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Павел Хенов" после первой репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ.
Воздушные экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты.
Для проведения тренировки на Неве развели мосты.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ к параду, посвященному Дню Военно-морского флота.
Командиры кораблей, подводных лодок и катеров показали хорошую выучку.
Все готово к генеральной репетиции, намеченной на 22 июля.
Самолеты Ту-134УБЛ (Ту-134А-4) "Черная жемчужина" на репетиции воздушной части парада.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля — в год 325-летия российского флота.
Первая репетиция прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.