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"Князь Владимир" и "Черная жемчужина": репетиция парада ко Дню ВМФ

"Князь Владимир" и "Черная жемчужина": репетиция парада ко Дню ВМФ - РИА Новости, 19.07.2021

"Князь Владимир" и "Черная жемчужина": репетиция парада ко Дню ВМФ

В акватории Невы и Большого Кронштадтского рейда провели масштабную репетицию Главного военно-морского парада. Боевые корабли и авиация — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:04

2021-07-19T14:04

2021-07-19T15:30

град свияжск (малый ракетный корабль)

ту-95мс

адмирал флота касатонов (фрегат)

ту-142

ми-8

ту-134

санкт-петербург

вмф рф

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В акватории Невы и Большого Кронштадтского рейда провели масштабную репетицию Главного военно-морского парада. Боевые корабли и авиация — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

град свияжск (малый ракетный корабль), ту-95мс, адмирал флота касатонов (фрегат), ту-142, ми-8, ту-134, санкт-петербург, вмф рф, фото, фото