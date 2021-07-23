https://ria.ru/20210723/olimpiada-1742617035.html

Бречалов призвал болеть за удмуртских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Бречалов призвал болеть за удмуртских спортсменов на Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 23.07.2021

Бречалов призвал болеть за удмуртских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона болеть за восьмерых спортсменов из республики на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T19:44

2021-07-23T19:44

2021-07-23T19:44

удмуртская республика

россия

юлия каримова

антон синцов

велоспорт

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

токио

олимпийские игры

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УФА, 23 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона болеть за восьмерых спортсменов из республики на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио."Готовы болеть за наших? В Токио стартовало открытие XXXII летних Олимпийских игр. 339 комплектов наград в 33 видах спорта разыграют около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. На Олимпиаду уехали и наши ребята", - написал Бречалов в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал расписание выступлений удмуртских спортсменов.По его словам, Россию в основном составе на играх представят спортсмены от Удмуртии Юлия Каримова по пулевой стрельбе и Антон Синцов по велосипедному спорту. Каримова — мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов России и Европы. Синцов — мастер спорта, участник Олимпиады 2016 года, победитель и призер международных соревнований, чемпион России, серебряный призер Кубка Италии."В качестве запасных на играх — Тимофей Иванов по велосипедному спорту и Анжелика Ветошкина по спортивной/вольной борьбе. Тимофей является мастером спорта по велоспорту в дисциплине маунтинбайк, неоднократным победителем и призером международных и всероссийских соревнований, чемпионом России. Анжелика — мастер спорта по спортивной (женской вольной) борьбе, чемпионка России, обладательница Кубка России, бронзовый призер первенства мира, многократный призер первенства и Кубка России", - сообщила пресс-служба главы Удмкртии.По их данным, в паралимпийскую команду попали Павел Куклин, кандидат в мастера спорта по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), победитель и призер чемпионатов России, серебряный призер Кубка мира; Надежда Пушпашева, мастер спорта международного класса по настольному теннису среди лиц с ПОДА, участница Паралимпиад в Пекине и Лондоне.В велосипедном спорте страну представят Сергей Пудов, мастер спорта международного класса по велоспорту среди лиц с ПОДА, призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионата России; Арслан Гильмутдинов, двукратный чемпион мира, многократный победитель чемпионата России, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210701/udmurtiya-1739352764.html

https://rsport.ria.ru/20210723/olimpiada-1742607266.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

токио

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россия, юлия каримова, антон синцов, велоспорт, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), токио, олимпийские игры, спорт