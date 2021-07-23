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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210723/olimpiada-1742617035.html
Бречалов призвал болеть за удмуртских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Бречалов призвал болеть за удмуртских спортсменов на Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 23.07.2021
Бречалов призвал болеть за удмуртских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона болеть за восьмерых спортсменов из республики на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T19:44
2021-07-23T19:44
удмуртская республика
россия
юлия каримова
антон синцов
велоспорт
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
токио
олимпийские игры
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УФА, 23 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона болеть за восьмерых спортсменов из республики на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио."Готовы болеть за наших? В Токио стартовало открытие XXXII летних Олимпийских игр. 339 комплектов наград в 33 видах спорта разыграют около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. На Олимпиаду уехали и наши ребята", - написал Бречалов в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал расписание выступлений удмуртских спортсменов.По его словам, Россию в основном составе на играх представят спортсмены от Удмуртии Юлия Каримова по пулевой стрельбе и Антон Синцов по велосипедному спорту. Каримова — мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов России и Европы. Синцов — мастер спорта, участник Олимпиады 2016 года, победитель и призер международных соревнований, чемпион России, серебряный призер Кубка Италии."В качестве запасных на играх — Тимофей Иванов по велосипедному спорту и Анжелика Ветошкина по спортивной/вольной борьбе. Тимофей является мастером спорта по велоспорту в дисциплине маунтинбайк, неоднократным победителем и призером международных и всероссийских соревнований, чемпионом России. Анжелика — мастер спорта по спортивной (женской вольной) борьбе, чемпионка России, обладательница Кубка России, бронзовый призер первенства мира, многократный призер первенства и Кубка России", - сообщила пресс-служба главы Удмкртии.По их данным, в паралимпийскую команду попали Павел Куклин, кандидат в мастера спорта по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), победитель и призер чемпионатов России, серебряный призер Кубка мира; Надежда Пушпашева, мастер спорта международного класса по настольному теннису среди лиц с ПОДА, участница Паралимпиад в Пекине и Лондоне.В велосипедном спорте страну представят Сергей Пудов, мастер спорта международного класса по велоспорту среди лиц с ПОДА, призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионата России; Арслан Гильмутдинов, двукратный чемпион мира, многократный победитель чемпионата России, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210701/udmurtiya-1739352764.html
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россия, юлия каримова, антон синцов, велоспорт, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), токио, олимпийские игры, спорт
19:44 23.07.2021
 
Бречалов призвал болеть за удмуртских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Глава Удмуртии Бречалов призвал жителей болеть за спортсменов из республики на Олимпиаде в Токио

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 23 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей региона болеть за восьмерых спортсменов из республики на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.
"Готовы болеть за наших? В Токио стартовало открытие XXXII летних Олимпийских игр. 339 комплектов наград в 33 видах спорта разыграют около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. На Олимпиаду уехали и наши ребята", - написал Бречалов в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал расписание выступлений удмуртских спортсменов.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 09:43Удмуртская Республика
В удмуртском селе открыли современный ФОК и стадион на 800 зрителей
По его словам, Россию в основном составе на играх представят спортсмены от Удмуртии Юлия Каримова по пулевой стрельбе и Антон Синцов по велосипедному спорту. Каримова — мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов России и Европы. Синцов — мастер спорта, участник Олимпиады 2016 года, победитель и призер международных соревнований, чемпион России, серебряный призер Кубка Италии.
"В качестве запасных на играх — Тимофей Иванов по велосипедному спорту и Анжелика Ветошкина по спортивной/вольной борьбе. Тимофей является мастером спорта по велоспорту в дисциплине маунтинбайк, неоднократным победителем и призером международных и всероссийских соревнований, чемпионом России. Анжелика — мастер спорта по спортивной (женской вольной) борьбе, чемпионка России, обладательница Кубка России, бронзовый призер первенства мира, многократный призер первенства и Кубка России", - сообщила пресс-служба главы Удмкртии.
По их данным, в паралимпийскую команду попали Павел Куклин, кандидат в мастера спорта по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), победитель и призер чемпионатов России, серебряный призер Кубка мира; Надежда Пушпашева, мастер спорта международного класса по настольному теннису среди лиц с ПОДА, участница Паралимпиад в Пекине и Лондоне.
В велосипедном спорте страну представят Сергей Пудов, мастер спорта международного класса по велоспорту среди лиц с ПОДА, призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионата России; Арслан Гильмутдинов, двукратный чемпион мира, многократный победитель чемпионата России, отмечает пресс-служба.
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 18:47Олимпиада 2020
Глаза тоже улыбаются: в Токио прошла церемония открытия летней Олимпиады
 
Удмуртская РеспубликаРоссияЮлия КаримоваАнтон СинцовВелоспортАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)ТокиоОлимпийские игрыСпорт
 
 
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