Навальный подал новый иск к колонии
Алексей Навальный подал второй иск к колонии №3 во Владимире
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Алексей Навальный подал второй иск к колонии №3 во Владимире, в больнице которой он лечился после голодовки: заявление вновь касается правил проноса техники адвокатами на свидания, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира.
Первый иск, в котором представитель Навального настаивал на том, что адвокатам запрещали проносить на свидания с ним смартфоны и ноутбуки, был подан в мае и отклонен судьей месяцем позже.
Адвокат Вадим Кобзев тогда заявлял журналистам о намерении обжаловать это решение и обсуждении с клиентом возможности подать новый иск по тому же поводу, но с расширенными датами: в ходе первого процесса защита просила включить другие эпизоды в рассмотрение, но получила отказ.
Как указано в картотеке дел Октябрьского районного суда Владимира, отказ в удовлетворении первого иска в настоящий момент обжалуется, апелляция подана 22 июля.
Второй иск также касается проблем с проносом адвокатами техники. "То же самое, только другие периоды", - сказали РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира.
Как указано на сайте суда, заседание по второму иску назначено на 30 июля.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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