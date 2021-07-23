https://ria.ru/20210723/navalnyy-1742558341.html

Навальный подал новый иск к колонии

Навальный подал новый иск к колонии - РИА Новости, 23.07.2021

Навальный подал новый иск к колонии

Алексей Навальный подал второй иск к колонии №3 во Владимире, в больнице которой он лечился после голодовки: заявление вновь касается правил проноса техники... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:58

2021-07-23T14:58

2021-07-23T14:58

россия

бруно лепру

ив роше

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Алексей Навальный подал второй иск к колонии №3 во Владимире, в больнице которой он лечился после голодовки: заявление вновь касается правил проноса техники адвокатами на свидания, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира.Первый иск, в котором представитель Навального настаивал на том, что адвокатам запрещали проносить на свидания с ним смартфоны и ноутбуки, был подан в мае и отклонен судьей месяцем позже.Адвокат Вадим Кобзев тогда заявлял журналистам о намерении обжаловать это решение и обсуждении с клиентом возможности подать новый иск по тому же поводу, но с расширенными датами: в ходе первого процесса защита просила включить другие эпизоды в рассмотрение, но получила отказ.Как указано в картотеке дел Октябрьского районного суда Владимира, отказ в удовлетворении первого иска в настоящий момент обжалуется, апелляция подана 22 июля.Второй иск также касается проблем с проносом адвокатами техники. "То же самое, только другие периоды", - сказали РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира.Как указано на сайте суда, заседание по второму иску назначено на 30 июля.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210722/zakharova-1742404399.html

https://ria.ru/20210721/yarmysh-1742272589.html

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россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия