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Ленинградская область
Ленинградская область
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Индекс промпроизводства Ленобласти за первое полугодие составил 107,3%
Индекс промпроизводства Ленобласти за первое полугодие составил 107,3% - РИА Новости, 23.07.2021
Индекс промпроизводства Ленобласти за первое полугодие составил 107,3%
Индекс промышленного производства Ленинградской области в первом полугодии 2021 года составил 107,3%, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:51
2021-07-23T16:51
ленинградская область
россия
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области в первом полугодии 2021 года составил 107,3%, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, согласно данным Петростата, индекс промышленного производства обрабатывающих предприятий по итогам шести месяцев текущего года составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечения электрической энергией, газом и паром – 102,2%.Он добавил, что наибольший рост в первом полугодии отмечается в производстве текстильных изделий (145,2%), полиграфической деятельности (144,1%), в производстве изделий из дерева и обработке древесины (143,8%), производстве напитков (141,8%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (129%), ремонте и монтаже машин и оборудования (131,3%).В пресс-службе обладминистрации напомнили, что Ленинградская область в этом году вошла в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики согласно рейтингу Минпромторга РФ.Регион занял 14-е место не только по высоким показателям экономического развития, но и за счет своевременно принятых мер поддержки промышленности. Например, в области приняты закон о специальных инвестиционных контрактах – СПИК 2.0 для поддержки инвесторов, внедряющих современные технологии, закон о региональном инвестиционном проекте (РИП), который стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих, а также закон об инвестиционном налоговом вычете, позволяющий предприятиям обновлять основные фонды.
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россия, александр дрозденко, ленинградская область, экономика
16:51 23.07.2021
 

Индекс промпроизводства Ленобласти за первое полугодие составил 107,3%

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области в первом полугодии 2021 года составил 107,3%, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, согласно данным Петростата, индекс промышленного производства обрабатывающих предприятий по итогам шести месяцев текущего года составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечения электрической энергией, газом и паром – 102,2%.
"Для нас важно, что обрабатывающие производства, на долю которых приходится более 80% промышленности Ленинградской области, показывают хорошие результаты, в том числе, растут показатели отраслей, которые в прошлом году были в непростой ситуации, например, мебельных предприятий и производителей электрооборудования", – сказал Дрозденко.
Он добавил, что наибольший рост в первом полугодии отмечается в производстве текстильных изделий (145,2%), полиграфической деятельности (144,1%), в производстве изделий из дерева и обработке древесины (143,8%), производстве напитков (141,8%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (129%), ремонте и монтаже машин и оборудования (131,3%).
В пресс-службе обладминистрации напомнили, что Ленинградская область в этом году вошла в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики согласно рейтингу Минпромторга РФ.
Регион занял 14-е место не только по высоким показателям экономического развития, но и за счет своевременно принятых мер поддержки промышленности. Например, в области приняты закон о специальных инвестиционных контрактах – СПИК 2.0 для поддержки инвесторов, внедряющих современные технологии, закон о региональном инвестиционном проекте (РИП), который стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих, а также закон об инвестиционном налоговом вычете, позволяющий предприятиям обновлять основные фонды.
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