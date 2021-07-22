https://ria.ru/20210722/zastava-1742305802.html

Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном

Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном - РИА Новости, 22.07.2021

Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном

Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T03:13

2021-07-22T03:13

2021-07-22T05:09

россия

игорь лякин-фролов

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

доха

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Готовность поддержать дружественное нам государство – как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ – была подтверждена и президентом (РФ Владимиром) Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом (Таджикистана Эмомали) Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе", - сказал Руденко.Ранее посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил РИА Новости, что российская 201-я военная база в Таджикистане при необходимости отразит любые агрессивные действия афганских террористов. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре (административный центр Хатлонской области). В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев стороны даже не сумели согласовать повестку дня диалога и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и талибами.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210721/afganistan-1742180038.html

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россия, игорь лякин-фролов, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, доха, таджикистан, талибан, сша, в мире