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Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном
Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном - РИА Новости, 22.07.2021
Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном
Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T03:13
2021-07-22T05:09
россия
игорь лякин-фролов
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
доха
таджикистан
талибан
сша
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Готовность поддержать дружественное нам государство – как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ – была подтверждена и президентом (РФ Владимиром) Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом (Таджикистана Эмомали) Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе", - сказал Руденко.Ранее посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил РИА Новости, что российская 201-я военная база в Таджикистане при необходимости отразит любые агрессивные действия афганских террористов. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре (административный центр Хатлонской области). В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев стороны даже не сумели согласовать повестку дня диалога и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и талибами.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210721/afganistan-1742180038.html
россия
афганистан
доха
таджикистан
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россия, игорь лякин-фролов, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, доха, таджикистан, талибан, сша, в мире
03:13 22.07.2021 (обновлено: 05:09 22.07.2021)
 
Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном

МИД: Россия безвозмездно поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном

© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев / Перейти в фотобанкТаджикские пограничники на таджикско-афганской границе
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ", - сказал он.
"Готовность поддержать дружественное нам государство – как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ – была подтверждена и президентом (РФ Владимиром) Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом (Таджикистана Эмомали) Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе", - сказал Руденко.
Ранее посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил РИА Новости, что российская 201-я военная база в Таджикистане при необходимости отразит любые агрессивные действия афганских террористов. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре (административный центр Хатлонской области). В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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В Кремле обеспокоены развитием ситуации в Афганистане
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев стороны даже не сумели согласовать повестку дня диалога и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и талибами.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияИгорь Лякин-ФроловАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанДохаТаджикистанТалибанСШАВ мире
 
 
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