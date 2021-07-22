https://ria.ru/20210722/rudenko-1742316290.html

Андрей Руденко: Россия поможет укреплять обороноспособность Таджикистана

Андрей Руденко: Россия поможет укреплять обороноспособность Таджикистана - РИА Новости, 22.07.2021

Андрей Руденко: Россия поможет укреплять обороноспособность Таджикистана

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал в интервью РИА Новости о том, в каком случае Россия окажет помощь союзникам в Центральной Азии из-за эскалации в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:00

2021-07-22T10:00

2021-07-22T10:06

россия

родион мирошник

андрей руденко

исламское государство

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аль-каида

одкб

владимир зеленский

франция

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал в интервью РИА Новости о том, в каком случае Россия окажет помощь союзникам в Центральной Азии из-за эскалации в Афганистане, о чем ведут активные переговоры оборонные ведомства России и Таджикистана, почему Минску пришлось усилить охрану границы с Украиной, и когда можно ожидать возобновления рейсов между Россией и Грузией.— Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, особенно в северных, граничащих с Таджикистаном районах. На этом фоне все активнее эксперты говорят о необходимости содействия не только Душанбе, но и другим игрокам региона в повышении их безопасности. Ведутся ли такие контакты, в частности, с Туркменистаном и Узбекистаном?— Разумеется, нас не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии, поэтому мы находимся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами. Узбекистан – наш союзник и стратегический партнер, имеющий общую границу с Исламской республикой Афганистан. Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства.С Туркменистаном у нас также налажен доверительный диалог в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов.— Обсуждает ли Россия с партнерами по региону риски, связанные с возможным притоком афганских беженцев в граничащие с ним страны Центральной Азии, а в дальнейшем их перемещению ближе к границам России?— Тематика безопасности в регионе Центральной Азии стала одной из ключевых в рамках нашего политического диалога со странами "центральноазиатской пятерки", а также на многосторонних площадках с их участием.Становятся очевидными последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из Афганистана: некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную горячую точку. Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГИЛ* и отделения "Аль-Каиды"*. Наблюдается стягивание к Афганистану иностранных террористов-боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки. В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство.Непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии. Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону. Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении.— Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы в Таджикистане, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ. Обращался ли Душанбе к Москве с просьбой оказать помощь в дополнительном укреплении границы с Афганистаном?— По линии оборонных и погранведомств России и Таджикистана ведутся интенсивные контакты, активно задействуется инструментарий ОДКБ. Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения.Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ.Готовность поддержать дружественное нам государство – как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ – была подтверждена и президентом Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе.В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества.— Перейдем к другому региону и, в частности, к Белоруссии: президент Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у республики на это, по его словам, нет "ни денег, ни сил". При этом Литва собирается строить стену на границе с Белоруссией, чтобы не допустить наплыва мигрантов. Не опасается ли Россия, что мигранты, которые не смогут попасть в ЕС через Литву с территории Белоруссии, могут попытаться попасть в Россию?— Звучащие из уст некоторых западных политиков обвинения Минска в поощрении нелегальной миграции в страны Евросоюза с Ближнего Востока вызывают удивление. На фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутри страны правоохранительным органам Белоруссии действительно приходится концентрировать свои отнюдь не безграничные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности. При этом хотел бы привлечь ваше внимание к заявлению президента Лукашенко от 2 июля о раскрытии "спящих" террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину. Причем 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьезно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов.Что же касается Литвы, то вместо подрывной деятельности ей следовало бы решать волнующие ее вопросы противодействия незаконным мигрантам в контактах с белорусскими властями. Однако Вильнюс не только уклоняется от такого сотрудничества, но и наращивает конфронтационную линию. Как известно, 5 июня МИД Литвы принял решение аккредитовать так называемое "белорусское демократическое представительство" во главе с беглой оппозиционеркой Светланой Тихановской, придав ему квази-дипломатический статус. Это неизбежно нанесло серьезный удар по официальным дипломатическим отношениям двух стран.На последнюю часть вашего вопроса могу лишь сказать, что у России налажено тесное взаимодействие с белорусскими союзниками во всех сферах, включая пограничную и миграционную. Поэтому убежден, что совместными усилиями мы сможем эффективно решать любые, даже подобные проблемы.— Тема украинского урегулирования: ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по Донбассу, который будет работать параллельно с "нормандским форматом". Насколько, на ваш взгляд, реально появление нового переговорного механизма и есть ли в нем необходимость?— В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив". Все это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата". Иначе, как еще можно объяснить то, что идею создать дополнительный, параллельный "нормандскому", формат переговоров президент Зеленский озвучил не в диалоге с партнерами, а в общении с представителями СМИ. Полагаю, что для подробных разъяснений будет более уместно адресовать ваш вопрос украинскому президенту.— Но если продолжать тему разных форматов: представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что Донецк и Луганск передали представителям России предложения провести совместную встречу участников "нормандского формата" с представителями ДНР, ЛHP и США для урегулирования конфликта в Донбассе. Появилась ли реакция на предложение со стороны остальных стран "четверки" – ФРГ и Франции?— Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран-участниц "нормандской четверки" с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть. Она доведена до сведения наших партнеров по формату. Они ее изучают.— Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе. Обращались ли американцы к России как участнице "нормандского формата" по этому вопросу?— Идея подключения США к "нормандскому формату" не нова. Однако пока предметного обсуждения об участии Вашингтона в переговорах "четверки" не было. Полагаю, что украинским властям вместо того, чтобы тратить силы на генерирование все новых творческих идей, следует направить свою энергию на выполнение взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Именно от этого зависит продвижение в переговорах по урегулированию внутриукраинского кризиса, а не от количества участников "нормандского формата".К сожалению, как мы видим, украинская сторона не проявляет своей заинтересованности в этом, а западные страны, прежде всего, наши партнеры по "нормандскому формату" – Германия и Франция, в этом Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе.— Грузия ранее сообщала, что пускает в страну иностранцев с любой прививкой, в том числе российской, это касается сухопутного пересечения границы. При этом авиасообщение между нашими странами до сих пор не восстановлено. Есть ли какие-либо подвижки по этому вопросу или говорить о возобновлении авиасообщения в ближайшем будущем преждевременно?— Позвольте внести ясность в этот вопрос. Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией. Убеждены, что мера эта временная. Рассчитываем, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего, и после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения.* Террористическая организация, запрещенная в России

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https://ria.ru/20210709/afganistan-1740574930.html

https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742222534.html

https://ria.ru/20210722/bitva-1742267735.html

https://ria.ru/20210315/gruziya-1601398720.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, родион мирошник, андрей руденко, исламское государство, сергей лавров, аль-каида, одкб, владимир зеленский, франция, белоруссия, таджикистан, грузия, украина, интервью, в мире