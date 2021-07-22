https://ria.ru/20210722/ukraina-1742338550.html

Россия обратила внимание ЕСПЧ на работу украинского сайта "Миротворец"

Россия обратила внимание ЕСПЧ на работу украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обратила внимание ЕСПЧ на работу украинского сайта "Миротворец"

Публикации украинского сайта "Миротворец" нарушают Европейскую конвенцию о правах человека и неприемлемы, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:19

2021-07-22T11:19

2021-07-22T12:09

россия

обсе

мария захарова

луганская народная республика

донецкая народная республика

дунья миятович

генеральная прокуратура рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Публикации украинского сайта "Миротворец" нарушают Европейскую конвенцию о правах человека и неприемлемы, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".В Генпрокуратуре отмечают, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" создан в августе 2014 года "при поддержке властей Украины… для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Ресурс существует и расширяется до настоящего времени.В ведомстве обратили внимание, что в базу "Миротворец" вносились не только сведения о российских и украинских лицах, но, например, 10 мая 2016 года в ней были опубликованы персональные данные журналистов, среди которых оказались репортеры иностранных СМИ, таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters и Forbes.В ведомстве подчеркнули, что "системная административная практика по нарушению прав граждан и должностных лиц в связи с раскрытием без их согласия персональных данных информационным интернет-ресурсом "Миротворец" представляет собой грубое нарушение властями Украины статьи 2 Конвенции, статьи 3 Конвенции, статей 8, 10 Конвенции, взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции, статьи 18 Конвенции, а также статьи 33 Конвенции, взятой в совокупности с положениями последнего предложения статьи 34 Конвенции".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20210208/mirotvorets-1596549663.html

https://ria.ru/20201125/sputnik-1586302339.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, мария захарова, луганская народная республика, донецкая народная республика, дунья миятович, генеральная прокуратура рф, украина, в мире