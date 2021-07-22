11:19 22.07.2021 (обновлено: 12:09 22.07.2021)
Россия обратила внимание ЕСПЧ на работу украинского сайта "Миротворец"
Генпрокуратура: публикации украинского сайта "Миротворец" нарушают конвенцию о правах человека
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Публикации украинского сайта "Миротворец" нарушают Европейскую конвенцию о правах человека и неприемлемы, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
8 февраля, 17:00Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"
В Генпрокуратуре отмечают, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" создан в августе 2014 года "при поддержке властей Украины… для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Ресурс существует и расширяется до настоящего времени.
"По состоянию на 14 марта 2021 года, в этой базе данных размещены сведения о более чем 240 тысяч лиц, а также ресурс из 3,5 миллиона фотографий, собранных незаконными способами (хакингом, фишингом) и средствами разведки, размещенных без согласия лиц, личные сведения которых распространены", - сообщили в ГП РФ.
В ведомстве обратили внимание, что в базу "Миротворец" вносились не только сведения о российских и украинских лицах, но, например, 10 мая 2016 года в ней были опубликованы персональные данные журналистов, среди которых оказались репортеры иностранных СМИ, таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters и Forbes.
"Власти Российской Федерации подчеркивают неприемлемость публикации с одобрения и при попустительстве официальных властей Украины списков "врагов Украины" с размещением их фотографий, в которые, помимо российских граждан, включены также, например, члены Европейского парламента, председатель комитета министров Совета Европы – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и другие высокопоставленные представители международных организаций", - заявили в Генеральной прокуратуре.
В ведомстве подчеркнули, что "системная административная практика по нарушению прав граждан и должностных лиц в связи с раскрытием без их согласия персональных данных информационным интернет-ресурсом "Миротворец" представляет собой грубое нарушение властями Украины статьи 2 Конвенции, статьи 3 Конвенции, статей 8, 10 Конвенции, взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции, статьи 18 Конвенции, а также статьи 33 Конвенции, взятой в совокупности с положениями последнего предложения статьи 34 Конвенции".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
25 ноября 2020, 17:17Корреспондент Sputnik Serbia попала в базу сайта "Миротворец"