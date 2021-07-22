В Азербайджане осудили россиянина за участие в конфликте в Карабахе
Бакинский суд приговорил к 10 годам россиянина Эдуарда Дубакова за участие в боях в Карабахе
БАКУ, 22 июл - РИА Новости. Бакинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России Эдуарда Дубакова, которого в Азербайджане обвиняют в участии в боях в Карабахе осенью 2020 года на стороне Армении, передает Sputnik Азербайджан.
В отношении Дубакова было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "терроризм, финансирование терроризма", "участие в преступном сообществе" и "незаконное пересечение государственной границы Азербайджана". Азербайджанские правоохранители считают, что россиянин был привлечен Арменией для участия в боях в Карабахе.
"Бакинский суд приговорил гражданина России Эдуарда Дубакова, воевавшего в Карабахе, к 10 годам лишения свободы. После отбытия наказания в тюрьме строгого режима он будет принудительно депортирован", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг состоялось судебное заседание по уголовному делу Дубакова. На процессе под председательством судьи Самира Алиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям Дубаков выступил с последним словом. Подсудимый заявил, что не признает себя виновным и верит в справедливость суда. Затем суд удалился на совещание для вынесения приговора.
По данным Sputnik, Дубаков, согласно обвинительному акту, незаконно посетил Карабах, где принял участие в военных учениях на территории Кельбаджарского района. Затем 14 января он прибыл в Азербайджан из Турции с целью совершения террористических и провокационных действий, и был задержан в ходе спецоперации.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.