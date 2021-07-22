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В Азербайджане осудили россиянина за участие в конфликте в Карабахе

В Азербайджане осудили россиянина за участие в конфликте в Карабахе - РИА Новости, 22.07.2021

В Азербайджане осудили россиянина за участие в конфликте в Карабахе

Бакинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России Эдуарда Дубакова, которого в Азербайджане обвиняют в участии в боях в Карабахе осенью 2020 РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:34

2021-07-22T10:34

2021-07-22T10:34

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 22 июл - РИА Новости. Бакинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России Эдуарда Дубакова, которого в Азербайджане обвиняют в участии в боях в Карабахе осенью 2020 года на стороне Армении, передает Sputnik Азербайджан.В отношении Дубакова было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "терроризм, финансирование терроризма", "участие в преступном сообществе" и "незаконное пересечение государственной границы Азербайджана". Азербайджанские правоохранители считают, что россиянин был привлечен Арменией для участия в боях в Карабахе."Бакинский суд приговорил гражданина России Эдуарда Дубакова, воевавшего в Карабахе, к 10 годам лишения свободы. После отбытия наказания в тюрьме строгого режима он будет принудительно депортирован", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, в Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг состоялось судебное заседание по уголовному делу Дубакова. На процессе под председательством судьи Самира Алиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям Дубаков выступил с последним словом. Подсудимый заявил, что не признает себя виновным и верит в справедливость суда. Затем суд удалился на совещание для вынесения приговора.По данным Sputnik, Дубаков, согласно обвинительному акту, незаконно посетил Карабах, где принял участие в военных учениях на территории Кельбаджарского района. Затем 14 января он прибыл в Азербайджан из Турции с целью совершения террористических и провокационных действий, и был задержан в ходе спецоперации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html

https://ria.ru/20201220/karabakh-1590092630.html

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