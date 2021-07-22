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Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться
Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться - РИА Новости, 22.07.2021
Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:31
2021-07-22T13:31
коронавирус covid-19
россия
владимир петров
константин чуйченко
дмитрий песков
ленинградская область
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от коронавируса, поскольку непонятно, что имеется в виду.Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщил ранее RT со ссылкой на копию письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко."У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит отказ и призыв к отказу? Что трактовать призывом к отказу? Частное мнение - это призыв к отказу или нет? Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам в четверг."Сейчас уже действуют определенный нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать такие нежелательные общественные процессы. Уже сейчас есть такие положения в законе", - подчеркнул он.
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коронавирус covid-19, россия, владимир петров, константин чуйченко, дмитрий песков, ленинградская область, общество
13:31 22.07.2021
 
Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться

Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле не знают деталей идеи наказания за призыв не прививаться

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от коронавируса, поскольку непонятно, что имеется в виду.
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщил ранее RT со ссылкой на копию письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:07Распространение коронавируса
Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации
"У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит отказ и призыв к отказу? Что трактовать призывом к отказу? Частное мнение - это призыв к отказу или нет? Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам в четверг.
"Сейчас уже действуют определенный нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать такие нежелательные общественные процессы. Уже сейчас есть такие положения в законе", - подчеркнул он.
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20 июля, 15:16Распространение коронавируса
В Госдуме высказались об идее наказывать за призыв к отказу от вакцинации
 
Коронавирус COVID-19РоссияВладимир ПетровКонстантин ЧуйченкоДмитрий ПесковЛенинградская областьОбщество
 
 
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