https://ria.ru/20210722/peskov-1742367281.html

Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться

Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться - РИА Новости, 22.07.2021

Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:31

2021-07-22T13:31

2021-07-22T13:31

коронавирус covid-19

россия

владимир петров

константин чуйченко

дмитрий песков

ленинградская область

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от коронавируса, поскольку непонятно, что имеется в виду.Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщил ранее RT со ссылкой на копию письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко."У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит отказ и призыв к отказу? Что трактовать призывом к отказу? Частное мнение - это призыв к отказу или нет? Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам в четверг."Сейчас уже действуют определенный нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать такие нежелательные общественные процессы. Уже сейчас есть такие положения в законе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742071572.html

https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742045295.html

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коронавирус covid-19, россия, владимир петров, константин чуйченко, дмитрий песков, ленинградская область, общество